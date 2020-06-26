 Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması gündemde | ALMANYA | DW | 27.06.2020

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ALMANYA

Almanya’da vekil sayısının 750 ile sınırlandırılması gündemde

Almanya'da seçim yasası tartışmaları sürerken Hrıstiyan Demokratlardan milletvekili sayısını gelecek seçimlerde 750 ile sınırlama teklifi geldi.

Alman Federal Meclisi

Alman Federal Meclisi

Alman siyasetinde seçim yasasının nasıl reform edileceği tartışması sürerken tarafları uzlaştıracak bir öneri geldi. Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, Federal Meclis'te milletvekili sayısını 750 seviyesinde tutmayı öneren bir teklif hazırladı. ARD'nin haberine göre Brinkhaus teklifini pazartesi günü başkanlık ettiği meclis grubuna sunacak.

Almanya'da koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti de Brinkhaus'un teklifini kabul edebileceği yönünde işaretler verdi. Teklife göre vekil sayısının 750 olarak belirlenmesi sadece 2021 genel seçimleriyle sınırlı olacak. 2025 yılına kadar da kapsamlı bir seçim yasası reformuna gidilmesi ve bu kapsamda seçim çevrelerinin sayısının azaltılması isteniyor.

Ralph Brinkhaus

Ralph Brinkhaus

Reform yapılmazsa vekil sayısı 800'ü geçebilir

Federal Meclis'te şu anda 709 milletvekili görev yapıyor. Ancak seçim yasasında reforma gidilmemesi halinde gelecek seçimlerde Federal Meclis'teki vekil sayısının 800'ü geçebileceği belirtiliyor.

Prensipte Alman meclisinin 598 milletvekilinden oluşması öngörülüyor. Ancak Alman seçim yasası partilere fazla milletvekili çıkarma imkanı tanıyor. Zira Almanya'da seçmenler hem doğrudan bir adaya oy vererek o kişiyi milletvekili olarak meclise gönderebiliyor, hem de partiye oy vererek o partiden bir kişinin milletvekili olarak meclise gitmesini sağlayabiliyorlar.

Almanya'da seçim yasasıyla ilgili tartışmalar yeni değil. Ancak 2021 genel seçimlerinin yakınlaşması ve kısa süre sonra yaz tatiline girilecek olması nedeniyle tartışmaları sonuçlandırma ihtiyacı artıyor.

dpa, AFP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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