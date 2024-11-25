Almanya'da ulusal sığınak planı hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'n Batı'ya yönelik askeri saldırı tehditleri üzerine Almanya'da bir ulusal sığınak planı hazırlığına başlandı.

Bild gazetesinde yayınlanan habere göre sığınak adımı, muhalefet ve Federal Sivil Savunma Kurumu'nun (BBK) olası bir saldırı ya da savaş riskine karşı sığınakların hazır hale getirilmesi konusundaki uyarılarının ardından geldi.

Haberde hazırlanan tasarı çerçevesinde mevcut sığınakların elden geçirileceği belirtilirken, ayrıca vatandaşların oturdukları konutlarda sığınak oluşturmaya teşvik edileceği aktarıldı. Bunun için garaj veya bodrum katlarında yapılacak düzenlemelerin incelendiği kaydedildi.

Cep telefonu uygulaması hazırlanacak

Ayrıca bazı kamu binalarının da sığınağa dönüştürülmesinin gündemde olduğunu yazan Bild, BBK tarafından halihazırda hangi kamu binalarının gerektiğinde sığınağa dönüştürülebileceğinin incelendiğini duyurdu.

Haberde incelenen kamu yapıları arasında hükümet binalarının yanı sıra metro istasyonlarının da yer aldığı ifade edildi.

Gazete, tasarı kapsamında halka bir saldırısı sırasında kendilerine en yakın sığınağın konumunu bildirmek üzere bir cep telefonu uygulamasının da geliştirileceğini yazdı.

Bild taslağın ne zaman hazır hale getirileceği konusunun ise henüz bilinmediğini belirtti.

AFP/TY,BK

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