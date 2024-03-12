Almanya'da ulaşıma grev engeli

Almanya'da demiryollarında başlayan grev ülke genelindeki tren seferlerini felç etti. Havalimanlarındaki grevler nedeniyle ise yüzlerce uçuş iptal oluyor.

Tren makinistleri, havaalanı güvenlik görevlileri, uçuş görevlileri, otobüs şoförleri... Almanya'da ulaşım sektöründe şu günlerde sürekli grev üstüne grev yapılıyor.

Salı günü demiryoluyla ulaşım yine felce uğramış durumda. Yolcu treni makinistlerinin daha yüksek maaş talebiyle gittiği 24 saatlik grev, Almanya saatiyle 02.00'de başladı. Çarşamba günü saat 02.00'de sona erecek grev boyunca ülkenin büyük bölümünde uzun mesafeli ve bölgesel tren seferleri durma noktasına gelecek. Yük trenlerinin seferleri de 24 saatlik bir grev nedeniyle Pazartesi saat 18'den itibaren kesintiye uğradı.

Bu eylem, Alman Makinistler Sendikası ve devlete bağlı ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn arasında aylardır aşılamayan ücret anlaşmazlığı nedeniyle son dönemde yaşanan altıncı grev. Frankfurt'taki iş mahkemesi Deutsche Bahn'ın greve karşı yaptığı acil temyiz başvurusunu reddetmişti. GDL Başkanı Claus Weselsky, "Mahkeme, GDL'in grevlerinin orantılı, kabul edilebilir, yasal ve dolayısıyla demiryolu işçilerinin haklı taleplerini takip etmek için uygun bir araç olduğunu bir kez daha teyit etti" ifadelerini kullandı.

GDL'in bu grevi kısa bir süre önce duyurması ve demiryolu şirketine acil durum tarifesi için çok az zaman bırakması, Deutsche Bahn tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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Uçak seferleri de aksıyor

Demiryolundaki bu eylemin Lufthansa havayolu şirketi ve bölgesel uçuş iştiraki Cityline'daki uçuş görevlilerinin iki günlük greviyle çakışması, Almanya'da ulaşımda yaşanan aksaklıkların boyutunu daha da büyüttü.

Uçuş görevlileri Salı günü Frankfurt'tan kalkışlarda, Çarşamba günü ise Münih'ten kalkışlarda greve gidiyor. Grevin sabah 04.00'ten akşam 11.00'e kadar sürmesi planlanıyor.

Lufthansa'nın verilerine göre Salı günü Frankfurt'taki grevden 600 uçuş ve 70 bin yolcu etkilenecek. Çarşamba günü ise Münih'te 400 uçuş ve 50 bin yolcunun etkileneceği bildiriliyor.

Almanya'da Lufthansa havayolu şirketi ve bölgesel uçuş iştiraki Cityline'daki uçuş görevlilerinin iki günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuş iptal oldu. Fotoğraf: picture alliance/dpa

Sendika, 1,7 milyar euro ile rekor kâra ulaşan Lufthansa'dan, yüzde 15 zam ve bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin euro enflasyon telafi ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

Gecen hafta Perşembe ve Cuma günleri Lufthansa havayolu şirketinin yer hizmetleri çalışanlarının grev yapması nedeniyle, planlanan uçuşların sadece yüzde 10 ila 20'sinin yapılabildiği tahmin ediliyor.

Tramvaylar ve otobüsler de duracak

Almanya'nın en yüksek nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da da yerel toplu taşımacılıkta yeni grevlerin eli kulağında. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di), belediye ulaşım şirketlerindeki yaklaşık 30 bin çalışanın çalışma koşullarına ilişkin ücret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Sendikanın, çalışanların yükünü azaltmak için ek izin günü talebi, işveren tarafından reddediliyor.

Ver.di'den yapılan açıklamada, sendika üyeleri arasında, süresiz greve gidilmesi konusunda oylama yapılacağı duyuruldu. Gecen haftalarda yapılan bir ve iki günlük uyarı grevleriyle toplu ulaşım felce uğramış ancak taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamamıştı.

DW,rtr/AÜ,HT

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