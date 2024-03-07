Almanya'da tren ve uçak seferlerine grev darbesi

Almanya'da ülke genelindeki tren seferlerini etkileyen grev başladı. Havalimanlarındaki grevler nedeniyle ise yüzlerce uçuş iptal oldu.

Almanya'da grevler nedeniyle tren istasyonları ve havalimanlarında sessizlik hâkim.

Yolcu treni makinistlerinin daha yüksek maaş talebiyle gittiği 35 saatlik grev, Almanya saatiyle 02.00'de başladı. Cuma günü saat 13.00'te sona erecek grev boyunca Almanya'nın büyük bölümünde uzun mesafeli ve bölgesel tren seferleri durma noktasına gelecek.

Devlete bağlı ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, grev nedeniyle Perşembe ve Cuma günkü uzun mesafeli seferlerinin sadece beşte birinin gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Bölgesel tren seferlerindeki aksaklıkların boyutu bölgeden bölgeye değişiklik gösterecek.

Almanya'da yük treni makinistlerinin 35 saatlik grevi ise Çarşamba akşamı başladı.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ve Deutsche Bahn arasında aylardır aşılamayan ücret anlaşmazlığı nedeniyle son dönemde yaşanan beşinci grev olan bu eylem, tarafların geçen Perşembe günkü müzakerelerden de sonuç alamaması üzerine gerçekleştiriliyor. Ana talebi haftalık çalışma süresinin 38 saatten 35 saate düşürülmesi olan sendika, kapalı kapılar ardında dört hafta süren görüşmelerin akabinde masadan kalkmıştı.

GDL Başkanı Claus Weselsky, gerçekleştirilen eylemi bir "grev dalgasının" başlangıcı olarak tanımladı. Weselsky, "Demiryolu artık güvenilir bir ulaşım aracı değil" ifadesini kullandı. Yüzde 13'e varan bir ücret artışını kabul ettiğini belirten Deutsche Bahn ise greve tepkili.

Havalimanlarında da grev var

Demiryolundaki bu eylemin Lufthansa havayolu şirketinin yer hizmetleri çalışanlarının iki gün sürecek greviyle çakışması, Almanya'da ulaşımda yaşanan aksaklıkların boyutunu daha da artırdı.

Alman şirketin Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirmeyi planlandığı uçuşların grev nedeniyle sadece yüzde 10 ila 20'sinin yapılabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Frankfurt ve Münih havalimanlarındaki uçuşların grevden ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (Ver.di), Lufthansa yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5 zam talep ediyor. Bu da bir yıllık süre içinde ayda en az 500 euroluk bir artış anlamına geliyor. Ver.di ayrıca Lufthansa bünyesindeki çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin euro enflasyon telafi ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Lufthansa şu ana kadar yüzde 10 oranında zam yapmayı ve ikramiye ödemesini 28 aylık bir süreye yaymayı kabul etti.

Frankfurt Havalimanı (Fotoğraf: Arşiv) Fotoğraf: Michael Probst/AP/picture alliance

Frankfurt Havalimanı'nda bugün sadece Lufthansa yer hizmetlileri değil, güvenlik personeli de grevde. Bu nedenle havalimanı yönetimi, hiçbir yolcunun havalimanına gelmemesini istedi. Güvenlik kontrolündeki personel eksikliği nedeniyle bugün Franfurt Havalimanı'na dışarıdan girişe izin verilmeyecek. Sadece aktarma yapan yolcuların seyahatine imkân tanınacak.

Hamburg Havalimanı'nda da güvenlik personeli bugün grev yapacak. Bu havalimanından Perşembe günü yapılması planlanan 141 uçuşun tamamı, Salı akşamından iptal edilmişti.

Münih Havalimanı'nda ise bugün için planlanan 800 uçuşun yaklaşık 500'i iptal edildi. Benzer bir sayı yarın için de öngörülüyor.

Lufthansa yer hizmetleri personeli geçen ay da greve gitmişti.

Şirketin önümüzdeki dönemde yeni grevlerle karşılaşması muhtemel. Kabin mürettebatı sendikası üyeleri de dün greve gidilmesinden yana oy kullandı. Ancak söz konusu grev için herhangi bir tarih belirlenmedi.

THY seferleri de iptal

Hamburg Havalimanı'nda bugün güvenlik personelinin gerçekleştirdiği grev nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri de iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir: TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul" denildi.

THY açıklamasında, "İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi.

DW,dpa,AFP/CÖ,JD

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