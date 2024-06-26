Almanya'da teröre "like"a sınır dışı geliyor

Almanya'da onaylanan yasa tasarısına göre terör suçlarını sosyal medyadan bile olsa destekleyen göçmenlerin sınır dışı edilmesi kolaylaşacak.

Almanya İçişleri Bakanlığı, federal koalisyon hükümetinin "terör suçlarını" öven ya da teşvik eden kişilerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak bir yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bakanlık, yasa taslağına göre tek bir terör suçunu sosyal medyada bile olsa övmenin o kişinin sınır dışı edilebilmesi için yeterli olacağını söyledi. Taslak, yalnızca bu tür içeriklerin sosyal medya ağlarında yayımlanmasını değil aynı zamanda bir gönderinin YouTube, Instagram veya TikTok gibi platformlarda "beğenilmesini" kapsıyor.

Tasarı terör suçu işlemiş yabancıların Almanya'da kalma haklarını kaybetmelerini ve sınır dışı edilmelerini kolaylaştıracak. Bu kuralın işlenmesi için cezai mahkumiyet şartı aranmayacak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "İslamcı ve Yahudi düşmanı online nefret suçlarına karşı sert önlemler alıyoruz" diyerek, hükümet olarak yasa taslağını meclisten hızlı bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ay başında Afganistan kökenli bir göçmenin Mannheim'de bir polis memurunu bıçaklayıp öldürmesinin ardından sınır dışı kurallarının daha sıkı hale getirileceğini açıklamış ve hükümetin suçluların ve şüpheli göçmenlerin Afganistan gibi ülkelere sınır dışı edilmesini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

Muhalefet taslağı eleştirdi

Muhalefet partileri ise taslağı ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir adım olarak kınadı ve alınacak tedbirleri otoriter rejimlerin uygulamalarına benzetti. Sol Parti'den Clara Bünger, İçişleri Bakanı Faeser'in insanları sosyal medyadaki bir paylaşımı nedeniyle sınır dışı etmeyi planlaması gerçeğinin endişe verici bir eğilimin doruk noktası olduğunu söyledi.

Clara Bünger Fotoğraf: Ben Gross

Bünger Alman siyasetçilerin haklı olarak Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde sosyal medyada basit bir "beğeni" sebebiyle insanlara yapılan "zulmü ve hapsedilmelerini" kınadığını ancak şimdi Almanya'nın kendisinin de bu yönde ilerlediğini dile getirdi.

Hükümet ortaklarından Yeşiller Partisi üyesi, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise, yasa taslağına desteğini ifade etti. "Zulme uğrayan insanların Almanya'da korunması ülkemizin büyük bir başarısı ve gücüdür" ifadelerini kullanan Habeck, buna karşılık terörizmi teşvik ederek ülkenin temel demokratik düzeniyle alay eden herkesin ülkede kalma hakkını kaybettiğini vurgulayarak, ülkenin ikamet yasalarının buna göre değiştirilmesinin uygun olacağını ifade etti. Habeck sözlerinin devamında, "İslam Almanya'ya aittir, İslamcılık değil" dedi.

Reuters,dpa / EÇ,ET

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