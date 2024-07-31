Almanya'da Türkiye uçuşları pandemi öncesi dönemi aştı

Alman havalimanlarında yolcu sayısının pandemi öncesi döneme göre en fazla arttığı ülke Türkiye oldu. Türkiye yolcuları, Haziran ayında ise 2 milyon kişiyle İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Alman havalimanlarından Haziran ayında yapılan uçuşlarda pandemi öncesi döneme göre en büyük artışın yaşandığı ülke, Türkiye oldu. Türkiye'ye ve Türkiye'den uçuş yapan yolcuların sayısında, 2019 yılı Haziran ayına göre yüzde 20,1'lik artış kaydedildi. Bu oran, İtalya yolcularında yüzde 13,8 olurken İspanya yolcularında 2019'a göre yüzde 4,3'lük düşüş kaydedildi.

Pandemi öncesi döneme göre Türkiye'ye ve Türkiye'den uçuşlarda yaşanan büyük artışta, Türk Hava Yolları'nın transit uçuşlarındaki artışın da rol oynadığı tahmin ediliyor.

Haziran'da İspanya yine başı çekti

Alman Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı Haziran 2024 verilerine göre, Almanya'nın büyük havalimanlarındaki kalkış ve inişlerde 2,9 milyon yolcuyla İspanya başı çekti. Türkiye 2 milyon yolcuyla ikinci sırayı alırken İtalya 1,3 milyon yolcuyla üçüncü sırada yer aldı.

2023 Haziran ayıyla karşılaştırıldığında İspanya uçuşlarında yüzde 9,5, Türkiye uçuşlarında yüzde 2,9 ve İtalya uçuşlarında yüzde 11,9'luk artış kaydedildi.

Türkiye'ye giren Alman turist sayısı azaldı

Geçen ay Almanya'dan Türkiye'ye uçan yolcu sayısında artış kaydedilse de Türkiye'ye giren Alman vatandaşı sayısı düştü.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2024'te Almanya'dan Türkiye'yi 614 bin 727 Alman vatandaşı ziyaret etti. Bu sayı, bir önceki yılın Haziran ayında 686 bin 174, 2022'nin aynı ayında 718 bin 838'di.

Toplam yolcu sayısında yüzde 10,5 yıllık artış

Alman Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında Almanya'nın büyük havalimanlarına iniş ve kalkış yapan yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 90,8 milyon yolcuya ulaştı. Ancak bu rakam, pandemi öncesi dönem olan 2019 ile karşılaştırıldığında yolcu sayısında yüzde 14,6'lık azalmaya işaret ediyor.

2024 Haziran ayında ise Alman havalimanlarındaki yolcu sayısı yüzde 6,2 artarak 18,8 milyona ulaştı. Yolcu sayısı, 2019 Haziran ayında ise 21,6 milyon olarak kaydedilmişti.

DW,dpa,AFP/BK,CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?