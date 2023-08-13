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Almanya'da Türk vatandaşı 89 insan kaçakçısı yakalandı

32 dakika önce

Almanya'ya düzensiz göçte yeniden artış kaydedilirken İçişleri Bakanı Faeser Mayıs ayı sonuna kadar bin insan kaçakçısı yakalandığını açıkladı. Bunlardan 89'u Türk vatandaşı.

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Mart ayında insan kaçakçılarına yapılan operasyonlarda cok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Burada Berlin'de gözaltına alınan bir kişi görülüyor.
Mart ayında insan kaçakçılarına yapılan operasyonlarda cok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Burada Berlin'de gözaltına alınan bir kişi görülüyor. Fotoğraf: Paul Zinkendpa/picture alliance

Almanya'ya düzensiz göçte yeniden artış kaydedilirken, yılın ilk beş ayında yakalanan insan kaçakçısı sayısının bine yaklaştığı açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Mayıs ayı sonuna kadar gözaltına alınan bin insan kaçakçısından 89'unun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı. 150 kaçakçının Ukrayna, 148'inin Suriye, 65'inin Almanya, 56'sının Afganistan, 50'sinin de Gürcistan vatandaşı olduğu duyuruldu.

Alman güvenlik birimlerinin geçen yıl yakalanan 159 insan kaçakçısıyla birlikte 58 araç, nakit para ve banka hesaplarında bulunan mevduatlarına el koyduğu, bunların toplam 940 bin euro değerinde oldukları açıklandı.

Faeser: İnsan kaçakçıları yeni rota ve tedbirlere ayak uydurdu

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, insan kaçakçılarının değişen koşullara hızla ayak uydurarak çok daha esnek davranmaya başladığını belirtti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Faeser, alınan tedbirlere tepki olarak kaçakçıların yeni rotalar bulduğunu ve insan kaçırmaya karşılık talep ettikleri ücreti de değiştirdiğini belirtti. Bakan, kaçakçıların kimi sınır bölgelerinde yapılan kontrolleri ve haklarında çıkartılan yakalama kararlarını da hesaba katarak insan kaçırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy FaeserFotoğraf: Bernd Riegert/DW

İçişleri Bakanı Faeser, kaçakçıların insan hayatını tehlikeye attıklarını ve sığınmacıların zor durumlarını acımasızca kötüye kullandıklarını da yineledi. "Kaçakçılar insanları mal gibi görerek en fazla kazancı saglayacak şekilde, çocukları, kadınları ve erkekleri dapdar yerlere sıkıştırıp susuz ve yiyeceksiz koşullarda kaçırıyor. Bu nedenle insan hayatını tehlikeye atan bu iğrenç suçla inat ve kararlılıkla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den ilticalarda rekor artış

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Temmuz ayına dair verilerine göre de, bu yılın ilk yedi ayında Almanya'ya yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydetti. Sadece Temmuz ayında 23 bin 674 iltica başvurusu yapıldığı açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam yüzde 79 fazla.

Ocak ayından Temmuz sonuna kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 188 bin 967 olarak açıklandı. Senenin toplamındaki başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor.

En çarpıcı artış Türkiye'den yapılan başvurularda gözlendi. Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye'den toplam 23 bin 846 iltica başvurusu yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 202,9 arttı.

Temmuz ayında ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaptığı başvuru, senelerdir savaş ve krizlerin damgasını vurduğu Afganistan'ı da geride bırakarak 3 bin 791 ile Suriye'nin ardından ikinci sırada geldi.

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