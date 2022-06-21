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Sanık Ali D., Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesindeki ilk duruşmada üzerine atılı suçları kabul etti.
Sanık Ali D., Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesindeki ilk duruşmada üzerine atılı suçları kabul etti.Fotoğraf: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da "Türk ajanı" davası itirafla başladı

8 dakika önce

Almanya'da Eylül ayında bir otele düzenlenen operasyonla tutuklanan, PKK ve Gülencilere ait bilgileri Türk istihbaratına iletmekle suçlanan Ali D. ilk duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etti.

https://www.dw.com/tr/almanyada-t%C3%BCrk-ajan%C4%B1-davas%C4%B1-itirafla-ba%C5%9Flad%C4%B1/a-62210427

Almanya'da Türk istihbaratına çalıştığını söyleyen ve Eylül ayında bir otele yapılan baskındatutuklanan Ali D. isimli Türk vatandaşı ile ilgili dava bugün Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinde başladı.

Düsseldorf'ta kaldığı otel odasında kurusıkı tabanca ve gerçek mermilerin yanında PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına ait bilgilerin de ele geçirildiği sanık, "Türk istihbarat birimlerine iletilmek üzere PKK ve Gülen taraftarları hakkında bilgi toplamak, istihbari casusluk faaliyeti ve silah kanununa muhalefet" ile suçlanıyor.

İddianamede sanığın "PKK'lı olarak gördüğü bir kişi ve Gülenci olarak gördüğü iki kişi olmak üzere üç Alman vatandaşı hakkındaki bilgileri ilettiği ve başka üç kişiyle ilgili de bilgi topladığı" belirtiliyor. Başsavcılık, "casusluk işlerine kazandıracak kişiler bulmak amacıyla sanığın poligonlarda atış talimlerine gittiğini, bu yolla bir kişiyi muhbir olarak kazanmayı başardığını" belirtti.

"Muhbir olarak hizmet veriyordum"

İlk duruşmada üzerine atılı suçları kabul eden 41 yaşındaki Ali D., Türk istihbarat birimlerine muhbir olarak hizmet verdiğini söyledi. Sanık, bu işlere nasıl giriştiği ile ilgili olarak Ankara'da işleri iyi giden bir otel satın aldığını, ancak ardından satıcıların kendisine baskı yaptığını, peşine polislerin takıldığını ve oteli yeniden satmaya zorlandığını anlattı. Avukatının karşı tarafın çok güçlü ve nüfuzlu olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaması tavsiyesinde bulunduğunu belirten sanık, "Bu olay, istihbarata çalışma düşüncesini kafamda olgunlaştırdı. Türkiye'de gücünüz ve torpilinizin olması gerek. Yoksa hiçbir şey yapamazsınız" ifadesini kullandı.

Bu nedenle istihbarat işlerine girdiğini, muhbir olarak hizmet verdiğini belirten Ali D., Gülencilerle ilgili bilgi de topladığını, ancak iletmediğini söyledi. Gerçeğe son derece benzeyen bir kurusıkı tabanca satın aldığını belirten sanık, tabancanın kendisine güç ve güven hissi verdiğini, silahla kimseyi tehdit etmediğini ve kurusıkı taşımanın yasal olduğunu sandığını anlattı. Sanık, otel odasında ele geçirilen gerçek mermileri ise poligona atış talimine giderken kullandığını, poligonda çok daha pahalıya satıldığı için dışarıdan satın aldığını belirtti.

Duruşma öncesinde sanıkla mahkeme arasında bir anlaşmaya varıldığı, sanığa itiraf karşılığında cezanın tecili taahhüdünde bulunulduğu açıklanmıştı.

Ali D., geçen yıl Eylül ayında Düsseldorf kentinde bir otelde kalırken, bir otel çalışanının odasında tabanca ve mermi görmesi ve polise haber vermesi üzerine düzenlenen polis operasyonuyla yakalanarak tutuklanmıştı. Davada Temmuz ayı sonuna kadar yedi duruşma daha yapılması öngörülüyor.

dpa,AFP/BK,TY

 

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