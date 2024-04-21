Almanya'da Steinmeier'e "Erdoğan ile açık konuş" çağrısı

Alman siyasetçiler, Steinmeier'e Ankara'da Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları alanlarındaki ihlalleri açıkça dile getirmesi için çağrıda bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yarın üç günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gidecek.

Ziyaretine İstanbul'dan başlayacak olan Cumhurbaşkanı Steinmeier burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da bir araya gelecek. Salı günü Gaziantep'te depremzedelere ilişkin projelerde incelemelerde bulunacak olan Steinmeier, ziyaretinin son gününde ise Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak. Steinmeier'in Ankara'daki temasları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmeler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Steinmeier bu ziyaret ile Türkiye ile Almanya arasında 100 yılı aşkın süredir var olan yakın bağa ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri etkileyen insani bağlantılara verdiği değeri ifade etmek istiyor.

CDU'lu Hardt'tan Steinmeier'e çağrı

Steinmeier'in Türkiye ziyareti öncesinde farklı partilerden siyasetçiler, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan ile görüşmede insan hakları ve demokrasi alanındaki ihlalleri dile getirmesi için çağrıda bulundu.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Steinmeier'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "açıkça konuşma" çağrısı geldi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, AFP'ye yaptığı açıklamada Almanya Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan ile yapacağı görüşmede eleştiri gerektiren noktalarda açık konuşması gerektiğini ifade etti. Steinmeier'in eski Dışişleri Bakanı olduğuna atıfta bulunan Hardt, Steinmeier'in "artık Almanya'nın baş diplomatı" olmadığını belirterek, "Almanların büyük kısmının Türk siyasetini ve AK Parti'nin Almanya'daki tutumunu yadırgadığını ifade etmesi gerekiyor" dedi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt Fotoğraf: picture alliance/photothek

Türkiye'deki ciddi ihlallere dikkat çeken Hardt, "Devlette yolsuzluk yaygınlaşırken, gazeteci ve insan hakları aktivistlerine yönelik hukuki dayanağı olmayan keyfi tutuklamalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Kürtlerin siyasi katılımı ciddi bir şekilde zorlaştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Hardt, Türkiye'deki muhalefetin son yapılan yerel seçimlerde elde ettiği başarının "Hükümetin iktidarda kalmak ve Türkiye'deki siyasi kültürü değiştirmek için sürekli çaba gösterdiği gerçeğini gizleyemeyeceğini" söyledi.

Steinmeier'in selefi Joachim Gauck'un 10 yıl önce yaptığı Türkiye ziyaretinde Erdoğan'a yönelik eleştirilerini hatırlatan Hardt, Steinmeier'in Gauck gibi "makamının getirdiği özgürlüğü daha fazla kullanmasını" istediğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı Gauck'un 2014 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında demokrasi, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanlarında ülkedeki ihlalleri dile getirmesi, Türkiye ile Almanya arasında gerginliğe yol açmıştı.

Max Lucks'tan "yatırımcı gelmez" uyarısı

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Max Lucks da "Türkiye'nin yakın dostu olduğumuz için tabii ki Cumhurbaşkanı Steinmeier insan hakları ihlallerini dile getirmeli" dedi. Yeşiller partisinden politikacı, AFP'ye açıklamasında Türkiye'deki insan hakları ihlallerini de eleştirdi. "Yargı tamamen siyasi ve kutuplaştırıcı" diyen Lucks, Türkiye'nin yükümlülüklerine rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının uygulanmadığını hatırlattı.

Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Max Lucks Fotoğraf: Revierfoto/dpa/picture alliance

Lucks, demokrasi alanındaki eksiklikler ve insan hakları ihlallerinin sonuçları olacağının Türk tarafına açıkça ifade edilmesi gerektiğini de vurguladı. Eğer Türk devletinin uygulamaları "keyfi" olarak algılanırsa, yatırımcıların Türkiye'ye gitmeyeceğini belirten Lucks, "Ülkeye yatırımcı gelmezse, sağlanan refah düzeyi artık korunamaz" uyarısında bulundu.

Sahra Wagenknecht İttifakı'ndan (BSW) Milletvekili Sevim Dağdelen de Steinmeier'e ziyareti sırasında "Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanındaki büyük eksiklikleri göz ardı etmeme" çağrısı yaptı. Dağdelen, Steinmeier'den cezaevinde tutulan muhalif isimlerin serbest bırakılması için çağrı yapması talebinde bulundu.

TGD: Türkiye kökenlilerin başarıları daha sık dile getirilmeli

Almanya Türk Toplumu (TGD) ise Almanya'daki Türkiye kökenlilerin günlük hayattaki başarılarına daha fazla saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Steinmeier'in ziyareti öncesinde AFP'ye açıklamalarda bulunan TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu "Alman tarihinin bu kısmı genellikle Alman bilincinde pek sık yer almıyor. Siyasetçiler Alman gerçeğinin bu kısmını daha sık dile getirebilirler" şeklinde konuştu.

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu Fotoğraf: picture-alliance/dpa/T. Rückeis

Sofuoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde Türk göçmenlerin yaşam hikayelerini öne çıkarmak istemesini ise memnuniyetle karşıladı. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığını hatırlatan Sofuoğlu, "Günümüzde göçten söz edildiğinde, sanki Almanya'ya daha önce hiç göç olmamış gibi sadece negatif bağlamda konuşuluyor" eleştirisini getirdi. Almanya'nın göç konusunda "olumlu bir bilanço" çıkartabileceğini ifade eden Sofuoğlu, ancak bunun okuldaki derslerde veya medyada pek yer bulamadığını kaydetti.

Steinmeier'in Türkiye ziyaretinde ilk durak, binlerce Türk işçinin 1960'lı yıllarda Almanya'ya gelmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı olacak.

AFP/JD, CÖ

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