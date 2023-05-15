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Fotoğraf: Aytac Unal/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Almanya'da seçmenlerin yüzde 65'i Erdoğan'ı seçti

2 saat önce

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, Almanya'da cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerin yüzde 65,8'i Erdoğan'ı tercih etti. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 32,6.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi içinyurt dışında kullanılan oyların neredeyse tamamı sayıldı. Anadolu Ajansı verilerine göre, Almanya'daki sandıkların yüzde 97,9'u açıldı.

Söz konusu verilere göre, Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunu önde tamamlayan aday Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 65,4'ünün oyunu aldı. Erdoğan'ı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. Seçmenlerin yüzde 32,61'i Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Türkiye'de sürpriz şekilde oylarını artıran ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Almanya'daki seçmenlerden aldığı oy ise yüzde 1,2 oldu. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 0,70'de kaldı.

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,8'inin oyunu almıştı. Erdoğan'ın en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 21,9 olmuştu.

AKP, Almanya'da yüzde 35,58 oranında oy alırken CHP oyların yüzde 25,33'ünü aldı.
AKP, Almanya'da yüzde 35,58 oranında oy alırken CHP oyların yüzde 25,33'ünü aldı. Fotoğraf: Kivanc El/DW

Milletvekili seçiminde AKP önde

Milletvekili seçimlerinde de Almanya'daki seçmenlerin çoğunluğu tercihini AKP'den yana kullandı. AKP, Almanya'da yüzde 35,58 oranında oy alırken CHP oyların yüzde 25,33'ünü aldı. CHP'yi yüzde 10,07 oy oranı ile MHP, yüzde 9,69 oy oranı ile İYİ Parti izledi. Almanya'da HDP'nin listelerinden seçime katılan Yeşil Sol Parti ise yüzde 8,81 dolayında oy aldı. Ayrıca Almanya'daki seçmenlerin yüzde 2,82'sinin Yeniden Refah Partisi'ne oy verdiği görüldü.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 2 milyon 800 bin Türkiye kökenlinin yaklaşık yarısı Türk vatandaşı ve Türkiye'de yapılan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke olan Almanya'da 1 milyon 501 bin 152 seçmen bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'ndan kullanılan oylar

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili seçimleriyle ilgili yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının İstanbul Havalimanı'nda kullandığı oyların sonuçları da açıklandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

DW,DHA/BÖ,HT

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