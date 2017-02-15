Almanya'da seçimler öncesi son kozlar paylaşılıyor

Almanya'da 16 yıllık Merkel devrini sona erdirecek olan Federal Meclis seçimlerine iki gün kala başbakanlık adayları son mitinglerini düzenliyor. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz ile Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock bugün Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) başbakan adayı Armin Laschet ise Bavyera'da halkın karşısına çıkacak.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti'nin son mitingleri başkent Berlin'de, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) son seçim kampanyası etkinliği ise Düsseldorf'ta düzenleniyor.

Televizyonda "Son Raund"

Federal Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin başbakanlık adayları ile diğer partilerin liste başı adayları da Perşembe akşamı seçimlerden önce son kez birlikte canlı yayına katıldı. ARD ve ZDF kanallarından yayınlanan "Son Raund" programına katılan siyasilerden SPD'nin adayı Scholz, "Ekonomik olanaklarımız dahilinde, önümüzdeki senelerde de savunma bütçemizin arttırılması gerekiyor" diyerek Alman ordusuna daha fazla kaynak ayrılmasından yana tavır koydu.

Olaf Scholz

SPD'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkması durumunda, kurulacak olası bir koalisyon hükümetinde potansiyel ortaklarından biri olarak gösterilen Sol Parti'nin eş genel başkanı Janine Wissler, "Biz daha fazla silahlanma istemiyoruz" diyerek bu konuyla ilgili net bir mesaj vermiş oldu.

Birlik partilerinden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı Markus Söder de Alman orsunun daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek Alman askerlerinin, silahlı İHA'lar (insansız hava araçları) dahil, gerektiği şekilde donatılmasının elzem olduğunu dile getirdi.

Almanya'nın en önemli konularından biri: Konut sıkıntısı

Seçim kampanyası dönemi boyunca tüm partilerin ve başbakanlık adaylarının em önemli gündem maddelerinden biri olan ülke çapındaki konut sorunu, Son Raund programında da bir kez daha tartışıldı. CDU'lu Laschet, özellikle kiraların hızla artışı sonucu yaşanan söz konusu sıkıntıyı çözebilmek için 2025 yılına kadar, aralarında sosyal konutların da olacağı 1,5 milyon yeni konut inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Annalena Baerbock

Laschet ayrıca, büyük kentlerin insanları kendine çeken birer mıknatıslara dönüştüğünü ve köy ve kasabalardaki hayatın yeniden çekici hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeşiller'in başbakanlık adayı Baerbock ise yaşanan konut sorununda, halihazırda hükümette olan Birlik Partileri/SPD koalisyonunun büyük sorumluluğu olduğunu ve bir yandan özellike sosyal konutların inşası için kaynakların arttırılması, diğer yandan da kiraların istendiği gibi yükseltilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Sol Partili Wissler bu konuda yapılması gerekenin, kiralara bir üst sınır getirmek olduğunu, daha fazla inşaat ile son boş alanların da yok edilemsinin çözüm sayılamayacağını ifade etti.

FDP Genel Başkanı ve partisinin başbakan adayı Christian Lindner ise nasıl bir koalisyon içinde yer almak isteyecekleri ile ilgili soruya, CDU/CSU ve Yeşiller'le bir araya gelecekleri bir koalisyonu tercih edeceğini söyledi.

Birlik farkı kapatıyor

Bu arada açıklanan son kamuoyu araştırmalarına göre, SPD hala birinci parti konumunda olsa da Birlik partileri aradaki farkı kapatıyor. Seçimler Araştırma Grubu'nun anketi, CDU ve CSU'nun geçen haftadan bu yana oy oranını yüzde bir arttırdığını ve yüzde 25 ile birinci sırada bulunan SPD'nin yüzde 23 ile iki puan gerisinde olduğunu gösteriyor.

Armin Laschet

Ankete göre Cuma günü itibariyle Yeşiller yüzde 16,5, FDP yüzde 11, AfD yüzde 10 ve Sol Parti yüzde 6 oy oranına sahip. Bu tahminlerin sandığa yansıması durumunda, SPD-Birlik Partileri koalisyonu dışında başka bir iki partili koalisyon kurulamıyor.

Ankete katılanlara sorulan, partilerinden bağımsız olarak "Kim başbakanlık yapabilir?" sorusuna yüzde 64'lük büyük bir kesim Olaf Scholz yanıtını verdi. Armin Laschet diyenlerin oranı yüzde 25, Annalena Baerbock'u tercih edenler ise yüzde 25'de kaldı.

"Kimi başbakan olarak görmek istersiniz?" sorusuna verilen yanıtlarda da yine Olaf Scholz yüzde 47 ile birinci sırada. Laschet burada yüzde 20, Baerbock ise yüzde 16 oranında destek görüyor.

dpa / ET,HS

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