 Almanya′da salgının yayılma hızı yavaşladı | ALMANYA | DW | 17.04.2020

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ALMANYA

Almanya'da salgının yayılma hızı yavaşladı

Almanya'da koronavirüs salgınında yayılma hızı frenlendi. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açıklamasına göre, ülkede salgının "bugün itibarıyla yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir" durumda.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Sağlık Bakanı Jens Spahn

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ve Sağlık Bakanı Jens Spahn

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili son durumu bugün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Federal ve eyaletler düzeyinde büyük etkinliklerin yasaklanması, çocuk yuvaları ve okullar ile restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılmasıyla kapsamlı bir frenleme kararı alındığına işaret eden Spahn, Almanya'da salgının "bugün itibarıyla yeniden kontrol edilebilir ve kontrol altında" olduğunu ifade etti.

"Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Dinamik, artan bir büyümeyi düz bir çizgiye dönüştürmeyi başardık. Günbegün artan yeni enfekte sayıları açık bir şekilde azaldı" diyen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, 12 Nisan'dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeniden bulaştırma oranı azaldı

Almanya'da korona salgınını hükümetle birlikte izleyen Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Lothar Wieler de "gerçekten iyi bir ara sonuca ulaştıklarını" belirterek olumlu bir eğilimin söz konusu olduğunu kaydetti. Günlük vaka sayısının yavaşladığını söyleyen Wieler, virüsün yeniden bulaşma  değerinin şu anda 0,7'ye gerilediği bilgisini verdi. Wieler, "Bu, şu anda ortalama olarak enfekte olmuş bir kişinin bir başka kişiye virüsü bulaştırmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

Wieler, ancak ülkedeki sağlık kuruluşlarının hâlâ günde 3 bin kadar yeni vaka kaydettiğini ve yaşamını yitirenlerin sayısının arttığını da sözlerine ekledi. Wieler, "Bu hafta gerçekten yüksek bir artış vardı. Can kayıpları, kaydedilen vakaların yüzde 2,9'unu oluşturdu" dedi.

Hastalanan sağlık çalışanlarının sayısı artışta

Wieler, sağlık kuruluşlarında hastalanan personel sayısının da arttığına işaret etti.  Bir önceki haftaya göre hastalanan sağlık çalışanı sayısının yüzde 6 arttığını vurgulayan Robert Koch Enstitüsü Başkanı Wieler, tedavi kapasitesinde ise şu anda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre, Almanya'da 3 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle ülkedeki vaka sayısı 133 bin 830'a yükseldi. Son 24 saat içinde 299 kişi daha hayatını kaybederken toplam can kaybı da 3 bin 868 oldu. Enstitü'nün verdiği bilgilere göre şimdiye kadar toplam 81 bin 800 kişi de iyileşti.

dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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