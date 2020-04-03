RKE: Almanya'da vakalarda hafif gerileme var

Almanya’nın salgınla mücadelede en etkili kurumlarından biri olan Robert Koch Enstitüsü'nün (RKE) Başkanı Lothar Wieler, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında koronavirüsle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Wieler, Almanya’da COVID-19 hasta sayısının yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek "Ancak rakamların gerilediğine dair bir eğilim gözlenmiyor" dedi. Wieler, bu nedenle halihazırda alınan önlemlere devam edilmesini isteyerek vatandaşlara "Önemleri gevşetmeyin“ mesajı verdi.

Almanya’da hastanelerde yeterince yoğun bakım yatağı ve solunum cihazının olmasını olumlu bir durum olarak değerlendiren Wieler, "Mevcut dinamikle bir sıkışıklık yaşanması beklenmiyor" dedi.

İyileşenlerin sayısı arttı

Robert Koch Ensitüsü'nün verilerine göre Almanya'da dün 2 bin 82 yeni tip koronavirüs vakası daha tespit edildi. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 126 bin 500’e yükseldi. Hastalıktan yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 2 bin 998 olarak açıklandı. İyileşenlerin sayısının da 68 bin 200’e yükseldiği belirtildi. Hastalığı hafif semptomlarla geçirenlere test yapılmamış olabileceği göz önünde bulundurularak bu sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya’da en fazla vakanın görüldüğü eyalet güneydeki Bavyera. Eyalette 33 bin 300 koronavirüs vakası tespit edildi, 834 kişi de hayatını kaybetti. Bavyera’yı batıdaki Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti takip ediyor. Kuzey-Rens Vestfalya’da 26 bin 900 vaka kayıtlara geçirildi, 613 kişi de hastalıktan yaşamını yitirdi. Baden Württemberg'de ise 24 bin 800 vaka tespit edilirken 702 kişi hastalıktan öldü.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da bir kişinin virüsü ortalama 1,2 kişiye bulaştırdığından yola çıkıyor. Enstitü bu rakamın 1’in altına inmesi gerektiğini belirtiyor.

RKE'den okul tavsiyesi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da okulların açılması konusunda ise temkinli. Lothar Wieler, epidemiyolojik açıdan öncelikle daha büyük yaştaki öğrencilerin okula başlamasının daha mantıklı olduğunu belirtti. Bunu da büyük yaştaki lise öğrencilerinin mesafe kurallarına daha fazla uyacağı ile gerekçelendirdi.

Alman ulusal bilim akademisi Leopoldina ise dün açıkladığı tavsiye raporunda öncelikle ilkokul ve 10'uncu sınıfa kadar olan sınıflardaki öğrencilerin öncelikle okula başlamalarını önermişti. Akademi 11’inci sınıf ve diğer üst sınıf öğrencilerin ise uzaktan eğitim görebileceğini kaydetmişti.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları okulların açılış tarihi de dahil koronavirüsle mücadele önlemlerini yarın masaya yatıracak. Almanya’da ilk ve orta dereceli okulların normal şartlarda 20 Nisan’da açılması öngörülüyor.

DW, AFP / HT, HS

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