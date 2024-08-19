Almanya'da sınır suçları son 12 yılın en yüksek seviyesinde

Almanya'da sınır güvenliğinden sorumlu Federal Polis Teşkilatı'nın Pazartesi günü açıkladığı 2023 yılı raporuna göre Almanya'da geçtiğimiz yıl işlenen suç vakalarında önemli ölçüde artış kaydedildi.

Raporda geçen yıl yaklaşık 790 bin suç vakasının kayıtlara geçtiği belirtilirken böylece son 12 yılın en yüksek rakamına ulaşıldığına vurgu yapıldı. Geçen yıl işlenen suç eylemleri bir önceki yıla oranla yüzde 12,5 artış kaydetti. 2022'de 700 bin civarında suç kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından sunulan raporda 2023'te işlenen suçların neredeyse yarısını ikamet hukukuna karşı işlenen suçların oluşturduğu belirtilirken bu alanın bir önceki yıla kıyasla yüzde 38'lik artışla listenin başında yer aldığına işaret edildi.

Ülkeye kaçak yollarla girişlerin yanı sıra hava ve demiryolları güvenliğinden de sorumlu olan Federal Polis, garlarda ve havaalanlarında da görev yapıyor ve sınır polisi diye de anılıyor. Federal Polis, ayrıca başbakanlık ve diğer bakanlıklar ile önemli resmi dairelerin de güvenliğinden sorumlu.

Kaçak girişlerde azalma

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile kameraların karşısına geçen Federal Polis Teşkilatı Başkanı Dieter Romann, içinde bulunduğumuz 2024 yılında şu ana kadar 53 bini aşkın kişinin kaçak olarak ülkeye girdiğinin tespit edildiğini belirterek 2023 yılının genelinde ise toplam kaçak sayısının yaklaşık 128 bin olarak belirlendiğine işaret etti.

Romann ve Faeser bu düşüşü, Avusturya ile uzun süredir devam eden, 2023 yılından itibaren de Çek Cumhuriyeti, Polonya ve İsviçre ile uygulanan sınır kontrollerine bağladılar.

Sınır kontrollerini savunan Faeser, "Bu doğru bir adım oldu" diye konuşurken kontrolleri "gerekli oldukları sürece" devam ettireceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı ayrıca suçluları ve tehlikeli kişileri Afganistan ve Suriye'ye sınır dışı etme planlarında ise geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.

Raporda ayrıca yalan ya da yanlış bilgi vermek suretiyle hileli yardım alma, Silah ve Narkotik Yasasına muhalefet ile şiddet ve cinsel suçlar alanlarında da önemli artışların kaydedildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser (Arşiv) Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Daha çok erkek polisler şiddete maruz kalıyor

Bu arada polise yönelik şiddette de rekor düzeyde bir artış kaydedildi. Açıklamada toplam 2 bin 979 polisin görev başında saldırıya uğradığı, 792'sinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı belirtildi.

Bu sayı kayıtların tutulmaya başlandığı 2001 yılından bu yana federal polis memurlarına yönelik en yüksek saldırıya işaret ediyor.

Daha çok erkek polislerin saldırılara maruz kaldığı belirtilirken çoğu vakada polislerin tekme, yumruk atma ya da şişe veya taş gibi nesnelerin fırlatılması nedeniyle yaralandığı da raporda yer aldı.

Bakandan yeni kadro sözü

İçişleri Bakanı Nancy Faeser 2025 bütçesinde Federal Polise daha fazla kaynak ayrıldığını ayrıca bin ek kadro açılacağını kaydetti.

Faeser, artan suç vakaları nedeniyle federal polis teşkilatının güçlendirileceğini vurgulayarak "2025 bütçesine ilişkin hükümet taslağında 310 milyon euro ek bütçe ayırdık ve 2026'dan itibaren 312 milyon euroluk ek bir bütçe kalıcı olarak sağlanacak" dedi. Bakan ayrıca, "Önümüzdeki yıl federal polisi bin ek kadro ile yeniden güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

KNA/TY,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?