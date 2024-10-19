Almanya'da "sınır dışı edilmesi gereken" 16 bin Türk yaşıyor

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi verilerine göre, Almanya'da iltica başvurusu kabul edilmediği için Türkiye'ye geri gönderilmesi gereken yaklaşık 16 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

Almanya'da Eylül ayı sonu itibarıyla ikamet izni bulunmadığı için ülkeyi terk etmesi gereken yaklaşık 16 bin Türk vatandaşı yaşıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın Federal Göç ve Mülteciler Dairesinden (BAMF) edindiği bilgilere göre, Almanya'yı terk etmesi gereken 15 bin 789 Türk vatandaşından 12 bin 835'inin müsamaha belgesi bulunuyor. Almanya'da ülkeyi terk etmesi gereken ancak sınır dışı edilmelerinin önünde geçici bazı engeller bulunan yabancılara müsamaha belgesi veriliyor. Almanya'da sınır dışı edilmesi gereken yabancıların yüzde 7'sini Türk vatandaşları oluşturuyor.

Almanya hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, 2024'ün ilk yarısında iltica başvurusu reddedilen 441 kişi Almanya'dan Türkiye'ye sınır dışı edildi. 2023 yılında ise bin 300 Türk vatandaşı Türkiye'ye geri gönderilmişti.

Nasıl uygulanacağı henüz belirsiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yapacağı görüşmede Almanya'da ikamet izni bulunmayan Türk vatandaşlarının geri gönderilmesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Alman hükümeti iltica başvurusu kabul edilmeyen Türk vatandaşlarının sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırmak istiyor. Alman hükümet kaynaklarına göre Erdoğan, Scholz'a kendi vatandaşlarını geri almayı ilkesel olarak kabul ettiği mesajını verdi. Ancak şimdi mesele bunun ne şekilde hayata geçirileceğinde düğümleniyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre Berlin, Türkiye'ye geri gönderileceklere her defasında polislerin de eşlik edecek olması nedeniyle bu kişilerin küçük gruplar hâlinde tarifeli uçaklarla gönderilmesini istemiyor, bunun hem çok zaman alacağına hem de çok maliyetli olacağına işaret ediliyor.

Alman tarafı bunun yerine Türkiye'ye geri göndermenin charter uçaklarıyla geniş gruplar hâlinde olmasını istiyor. Ankara ise Türkiye'nin böyle toplu sınır dışı yapılacak bir ülke olmadığını, kamuoyuna böyle bir görüntü verilmek istenmediğini iletiyor.

İltica başvurularında Türkler üçüncü sırada

BAMF'ın verilerine göre, 2024 yılının Ocak ve Eylül ayları arasında 24 bin 462 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Türk vatandaşları, Almanya'ya iltica başvurusu yapanlar arasında Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Türk vatandaşlarının iltica başvurularının kabul oranında da önemli düşüş var. 2019'da yüzde 47,4 olan kabul oranı 2024'te yüzde 9,6'ya geriledi.

DW, dpa/JD, CÖ

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