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Fotoğraf: Zohra Bensemra/REUTERS
PolitikaAlmanya

Almanya'da Rus savaş suçlarına soruşturma

4 saat önce

Ellerinde Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlediğine dair yüzlerce delil olduğunu açıklayan Federal Emniyet Teşkilatı, sorumlulara yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

https://www.dw.com/tr/almanyada-rus-sava%C5%9F-su%C3%A7lar%C4%B1na-soru%C5%9Fturma/a-62178581

Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Rusya’nın Ukrayna’da işlemiş olabileceği savaş suçlarına dair soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmaların, eldeki yüzlerce delil çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Welt am Sonntag gazetesine konuşan BKA Başkanı Holger Münch, "Üç haneli bir rakama tekabül eden kanıt elimize geçmiş bulunuyor" dedi. Münch, soruşturmaların hedefinde yalnızca savaş suçunu işleyen faillerin değil, aynı zamanda söz konusu suçların askeri ve siyasi sorumlularının da bulunduğunu vurguladı.

BKA'nın eldeki tüm delilleri değerlendirdiğini ve yeni delil toplamayı sürdürdüğünü kaydeden Münch, "Şu anda soruşturmalarımızın en zorlu kısmındayız. Karmaşık bir yapboz işi" ifadelerini kullandı. Münch, "Açık hedefimiz, bu vahşi suçların sorumlularının kimliğini tespit etmek, fiillerini soruşturmalarımız vesilesiyle kanıtlamak ve onları hukuk önüne çıkarmaktır" diye konuştu. Münch, "Böylece Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olan kişilerin Almanya'da yargılanmaları için açılması olası davalara hazırlanıyoruz" diye konuştu. BKA Başkanı, henüz sürecin çok başında olunduğunu da sözlerine ekledi.

Polizeiliche Kriminalstatistik 2021
Holger MünchFotoğraf: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Münch ayrıca başsavcılığın halihazırda tek bir soruşturma yürüttüğünü, dolayısıyla şüphelilere yönelik birden fazla soruşturmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Alman ceza hukuku, başka ülkelerde savaş suçu işleyenlerin Almanya'da yargılanmasını mümkün kılıyor.

BKA'nın kullandığı veriler arasında, Alman dış istihbaratı BND'nin elde ettiği materyal de bulunuyor. Bunlara Rus askerlerinin yaptıkları telsiz görüşmeleri de dahil.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana, Ukrayna'da 4 bini aşkın sivil öldürüldü.

AFP,epd/BÜ, JD

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