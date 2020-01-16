 Almanya′da protestocular kömür madenini bastı | ÇEVRE | DW | 26.09.2020

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ÇEVRE

Almanya'da protestocular kömür madenini bastı

Almanya'da fosil yakıt kullanımını protesto eden göstericiler, Köln yakınlarındaki bir kömür madenine girdi.

Aktionen am Tagebau Garzweiler (David Young/dpa/picture alliance)

Almanya'da yüzlerce çevreci aktivist, RWE şirketine ait Garzweiler kömür madenine yönelik protesto düzenledi.

Olay yerindeki Associated Press muhabiri, polis kordonunu aşan bazı protestocuların gözaltına alındığını bildirdi.

Alman şirketinden yapılan açıklamada ise bazı protestocuların zorla kömür depolama tesislerine de girdiği belirtildi.

Aktionen am Tagebau Garzweiler

Köln kentinin batısında yer alan Garzweiler madeni ve çevresindeki enerji santralleri yıllardır protestocuların hedefinde. Çevreciler, Avrupa'daki sera gazı emisyonlarının ve hava kirliliğinin en büyük kaynakları arasında bu maden ve santralleri görüyor.

Çevreciler, Almanya hükümetinin 2038 yılına kadar kömür çıkarılması ve yakılmasına izin veren kararına tepkili. Aktivistlere göre, bu tarihte iklim değişikliğiyle etkin şekilde mücadele edilebilmesi için çok geç kalınmış olacak.

Çevredeki köyler de yok olacak

Aktivistler ayrıca Garzweiler madeninin genişletilmesi için çevresindeki beş köyün yok olmasını da protesto ediyor.

Söz konusu köylerde yaşayanlar da bu durumun anayasal haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu geçen haftalarda Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Köylüler, bu planın, fosil yakıtı 2038'e kadar tamamen terk etme sözü veren Alman hükümetinin vaadiyle de ters düştüğünü belirtiyor. Köylerin 2024 yılından itibaren yıkılmasına yönelik plan, yaklaşık bin 500 kişinin hayatını etkileyecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün haftalık video mesajında, küresel ısınmaya karşı mücadelenin önemine vurgu yaparken ülkesinin aldığı önlemlere örnek olarak yenilenebilir enerji üretimindeki artış gösterdi. Merkel, konuşmasında Almanya'daki kömür madenlerine değinmedi.

DW,AP,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Fosil yakıtlar olmadan ısınmak mümkün mü?

Pek çok ülke ısıtma sistemlerinde hâlâ kömür, petrol ve doğal gaz kullanıyor. Ancak ısınmak için fosil yakıtlara bağımlı olmak, karbon emisyonunu büyük ölçüde artırıyor. Çok daha çevre dostu seçenekler var.  

İklim raporunda Türkiye'ye kömürden çıkış çağrısı

Yayımlanan yeni bir uluslararası iklim raporunda, Türkiye'ye kömür enerjisini terk etmesi için çağrıda bulunuldu. Türkiye, 2018'de elektrik üretimi emisyonlarının en fazla arttığı iki G20 ülkesinden biri oldu.  

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