Almanya'da polis bıçaklı saldırganı öldürdü

Almanya'nın Solingen kentinde 26 yaşında Suriyeli bir sığınmacının bıçakla üç kişiyi öldürüp sekiz kişiyi de yaralamasının yankıları sürerken, Duisburg yakınlarındaki Moers kentinde bıçak taşıyan bir saldırganın polis tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Kleve Savcılığı ile Duisburg ve Wesel Emniyeti'nden yapılan ortak açıklamada, Moers'te Alman olduğu belirtilen 26 yaşında bir erkeğin, bugün öğleden sonra yoldan geçen vatandaşlara fiziksel saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği gerekçesiyle polise ihbar edildiği kaydedildi. Yakınlardaki bir polis aracının hemen olay yerine intikal ettiği ve zanlının elindeki iki bıçakla polislere saldırdığı bilgisi verildi. Polislerin bunun üzerine 26 yaşındaki kişiye ateş ettiği ve zanlının hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada, olayda başka yaralanan olmadığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Solingen'de 23 Ağustos Cuma günü kentteki festivalde bıçaklı saldırı düzenleyen 26 yaşındaki Suriyeli bir sığınmacı üç kişiyi öldürmüş, dördü ağır sekiz kişiyi de yaralamıştı. Zanlı Cumartesi günü polise teslim olurken, saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Bu saldırı Almanya'da bıçaklı saldırıların sayısının artması sebebiyle İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in yasaların sıkılaştırılmasına yönelik hazırlık yapıldığını açıkladığı bir döneme denk gelmiş ve hem güvenlik, hem de göç tartışmalarını alevlendirmişti. Başbakan Olaf Scholz pazartesi günü yaptığı açıklamada, silah yasasının sertleştirileceğini söylemişti.

dpa, DW / HT,UÇ

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