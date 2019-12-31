Almanya'da PKK zanlısı Türk vatandaşı tutuklandı

Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunan PKK üyesi olduğu şüphesiyle Frankfurt'ta bir Türk vatandaşı polis tarafından tutuklandı.

Federal Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Federal Yargıtay'ın hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Türk vatandaşı Gökmen Ç.'nin Frankfurt Havalimanı tren istasyonunda yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Ç., "yabancı terör örgütüne" üyelikle suçlanıyor.

Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık açıklamasında Gökmen Ç.'nin Nisan 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında PKK yöneticisi olarak görev yaptığı, Frankfurt, Mainz ve Giessen kentlerini kapsayan "PKK Hessen Bölgesi" ile Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken'i içeren "PKK Saar Bölgesinde" örgütün "bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, zanlının bölge sorumlusu olarak "alan sorumlusu" olan kişilere "talimatlar" verdiği, onlarla "iletişimi" sağladığı, propaganda etkinlikleri ve toplantılar düzenlenmesine katkı sağladığı, örgüt için "para toplanması" için gereken faaliyetleri koordine ettiği kaydedildi.

Zanlının bugün hakkında tutuklama kararı veren mahkemeye çıkartıldıktan sonra tutuklandığı belirtildi.

PKK, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı örgütler arasında bulunuyor.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe