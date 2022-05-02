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Fotoğraf: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da PKK yöneticisine tutuklama

2 saat önce

Almanya'da Federal Savcılık, PKK'nın Almanya'daki bölge sorumlularından Özgür A. adlı kişinin "yabancı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.

https://www.dw.com/tr/almanyada-pkk-y%C3%B6neticisine-tutuklama/a-61662698

Almanya'da PKK'nın bölge sorumlularından olduğu belirtilen bir kişi, "yabancı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Federal Başsavcılık, Özgür A. adlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 28 Nisan'da mahkemece çıkarılan yakalama kararının ardından 29 Nisan tarihinde Bremen kentinde gözaltına alındığını, 30 Nisan'da da tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Özgür A.'nın 2018 yılı Mayıs ayından bu yana PKK'nın ana yapılanmasında görevli olduğu ve PKK'nın en son Hamburg olmak üzere Almanya'daki çeşitli bölgelerinde "bölge sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi. Zanlının daha önce de Berlin, Saksonya ve Erfurt'tan oluşan "PKK Berlin bölgesi" ile Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken'den oluşan "PKK Saarland/Rheinland-Pfalz bölgesi"nden sorumlu olduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasına göre zanlının ana çalışma alanlarından birini PKK için haraç toplama faaliyetlerinin denetimi oluşturuyordu. Açıklamada, Özgür A.'nın özellikle Berlin bölgesi sorumlusuyken potansiyel "bağışçı"lardan para toplanmasıyla bizzat ilgilendiği, ayrıca PKK'nın örgütlenme, personel işleri ve propaganda faaliyetlerinin koordinasyonunu da yürüttüğü kaydedilerek, zanlının bölge sorumlusu olarak altındaki yöneticilerle yakın bağlantı içinde olduğu, talimatlar verdiği ve alt bölgelerdeki gelişmelerle ilgili kendisine raporlar sunulduğu bildirildi. Savcılık, Özgür A.'nın da PKK Avrupa yönetimine karşı sorumlu olduğunu iddia ediyor.

 

DW / BK,ET

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