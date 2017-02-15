Almanya'da Omicron'a karşı önlemler sertleştirildi

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Almanya'da artan Omicron tehdine karşı yeni salgın önlemleri kararlaştırıldı. Ülkede özel buluşmalara ve kamusal alandaki temasa karşı yeni kısıtlamalar getiriliyor.
Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin bugün bir araya geldiği toplantıda Omicron kaynaklı artan koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınması kararlaştırıldı.
28 Aralık'tan itibaren geçerli olacak önlemler uyarınca özel buluşmalarda en fazla aşılı ve iyileşmiş 10 kişi bir araya gelebilecek. Bu buluşmalarda 14 yaşından küçük çocuklar ise belirlenen kişi sayısından muaf tutulacak. Futbol maçları gibi büyük etkinlikler ise seyircisiz düzenlenecek, ayrıca gece kulüpleri ve diskotekler de kapılarını kapatacak. Yılbaşı kutlamalarının yapılması ve havai fişek satışları da yasaklandı.
Almanya'da aşısız olanlara zaten sert önlemler uygulanıyordu. Aşısızlar, halihazırda süpermarket ve eczane gibi zaruri ihtiyaçların karşılandığı yerler dışında kapalı mekanlara giremiyor.
Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında önlemlerin Noel sonrası yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ancak tatil döneminde herkesin sorumluluk içinde hareket etmesini istedi.
Şu anda salgının gidişatı ile ilgili olarak "garip bir ara dönem" yaşandığını ifade eden Scholz, daha önce dördüncü dalgaya karşı alınan önlemlerin yavaş yavaş etkisini gösterdiğini, ancak diğer yandan Almanya'nın şu anda Omicronlu beşinci dalga tehdidi altında olduğunu söyledi.
Aşı kampanyasının Noel tatili döneminde devam edeceğini söyleyen Scholz, hedefin bu yılın sonuna kadar 30 milyon doz hatırlatma dozuna ulaşmak olduğunu kaydetti. Scholz, Omicron kaynaklı vakalarda hızlı bir artışa karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Almanya'da salgın verilerini izleyen ve hükümete danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü (RKI), Omicron kaynaklı vakalara karşı sert önlemler alınmasını istemişti. Öte yandan federal yönetim ve eyaletlerden daha sert önlemler alınmasını talep eden sesler de var. Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, federal hükümete aşı zorunluluğu getirmesi çağrısında bulunuyor.
dpa/HS,SSB
© Deutsche Welle Türkçe
İsrail, aralarında Türkiye, ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 11 ülkeye seyahat yasağı getirilmesi kararı aldı. Karar, Omicron yakalarının bu ülkelerdeki artışı nedeniyle alındı.
DSÖ'nün ardından Alman RKI de aşılılar ve iyileşmiş olanları Omicron varyantına karşı uyardı. RKI, bulaşa karşı aşısızların "çok yüksek", bu grubun ise "yüksek" risk altında olduğunu bildirdi.
Omicron varyantının hızla yayıldığı Hollanda'da bugünden itibaren dört hafta boyunca tam kapanma uygulanacak. Ülkede sadece temel ihtiyaçların temin edildiği yerler açık kalacak.