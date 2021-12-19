Hollanda'da Omicron nedeniyle tam kapanma

Hollanda koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmaya başlaması nedeniyle ek önlemlere başvurdu. Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Mark Rutte, ülkede 14 Ocak'a kadar tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Pazar günü saat 05.00'te yürürlüğe giren önlemler doğrultusunda temel ihtiyaçların temin edildiği marketler, eczaneler gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar kapalı kalacak. Ayrıca oteller, kültür ve spor merkezleri, okullar ve kuaförler de bu süre içerisinde kapılarını kapatacak.

Başbakan Mark Rutte

Tam kapanma uygulaması nedeniyle ülkede temasın sınırlandırılmasına yönelik önlemler de geçerli olacak. Buna göre, her hane sadece iki misafir kabul edebilecek; Noel tatili ve yılbaşında ise istisnai olarak misafir sayısı dört ile sınırlandırıldı.

Başbakan Rutte önlemleri ülkede Omicron varyantının hızla yayılması ile gerekçelendirdi. Tam kapanmanın "kaçınılmaz" olduğunu açıklayan Rutte, "Ortaya çıkabilecek daha kötü sonuçları engellemek için müdahalede bulunmamız gerekiyor" dedi. Ancak Rutte, ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını belirtti.

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"Baskın varyant olacak"

Hollanda Uzmanlar Kurulu'nun başkanı Jaap van Diessel, basın toplantısında yaptığı açıklamada Omicron varyantının Hollanda'da yıl sonuna kadar Delta varynatını geride bırakmasını ve ülkede baskın varyant haline gelmesini beklediklerini söyledi. Uzman yeni varyantın aşıdan kaçma ihtimali nedeniyle "tehlikeli" olduğuna işaret etti.

17,5 milyon nüfuslu Hollanda'da şimdiye kadar akşamları uygulanan kısmi kapanma tedbirlerine başvuruluyordu. Birçok dükkan ve mağazanın, kültür ve spor merkezinin akşam saat 17.00'de kapanıyordu. Önlemlere karşın Omicron'un hızla yayıldığı ülkede yedi günlük insidans değeri cumartesi günü 617'ye yükseldi.

AFP,dpa/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe