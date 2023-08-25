Nitelikli elemanlar teknik ve bilişim ağırlıklı çalışıyor

Almanya'da nitelikli yabancı elemanların ağırlıklı olarak teknik ve bilişim alanlarında çalıştığı belirtildi. Bu alanlarda çalışanların sayısı son on yılda büyük artış kaydetti.

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre teknik ve bilişim sektörlerinde istihdam edilen nitelitli göçmen eleman sayısı önemli ölçüde arttı. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nden Cuma günü yapılan açıklamada, 2012'den 2022 yılına kadar MINT olarak adlandırılan meslek gruplarında yabancı çalışanların sayısı yaklaşık yüzde 190 artarak 202 bine ulaştı.

MINT, matematik, bilişim teknolojisi, doğa bilimleri ve teknoloji alanlarındaki meslekleri ve çalışma alanlarını tanımlamak için kullanılan bir kısaltma.

Haftalık ekononomi dergisi Wirtschaftswoche'de ayrıntılarına yer verilen araştırmadan çıkan sonuca göre, söz konusu meslek gruplarında istihdam edilen yabancı nitelikli elemanlar bu alanda çalışanların toplamının yüzde 48'ini oluşturdu.

Araştırma ayrıca, yabancıların işgücündeki toplam payının son on yılda istikrarlı bir şekilde artarak, yüzde 6,5'ten yüzde 12,7'ye yükseldiğini ortaya koyuyor. Ayrıca MINT alanlarındaki mesleklerde istihdam edilen 132 bin yabancı çalışanın Almanya'ya katma değer olarak yılda yaklaşık 16 milyar euro ek katkıda bulunduğu da araştırmada elde edilen bir başka önemli sonuç.

Yabancı nitelikli elemanların ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden değil, üçüncü ülkelerden geldiğine işaret edilen araştırma sonucunda bu kişilerin sayısının aynı dönemde 30 bin 300'den 122 bine yükseldiğine vurgu yapıldı.

En büyük artış ise Hintli çalışanların sayısında oldu.

DPA / TY,ET



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