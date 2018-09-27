Almanya'da muhalefet Erdoğan ziyaretine tepkili

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği resmi devlet ziyaretinin başlamasına saatler kala Alman muhalefeti de Başbakan Angela Merkel'e baskıyı arttırdı.

Yeşiller Partisi, Başbakan Merkel'den Türkiye karşısında net bir tavır almasını istedi. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter dpa'ya verdiği demeçte Merkel'in Erdoğan'a "Türkiye'de demokrasiye dönülmedikçe, hukuk devleti ilkesi geçerli olmadıkça ve basın özgürlüğü tekrar sağlanmadıkça ekonomik yardım verilmeyeceğini" net bir şekilde anlatması gerektiğini kaydetti.

Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter

Hofreiter Alman hükümetinin Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı "basın ve düşünce özgürlüğü, Kürtlere karşı savaş ve Almanya'daki Türk imamların casusluk yapması" konularında kullanması gerektiğini belirterek, bu konularda bir değişiklik olmadıkça Gümrük Birliği'nin genişletilmesinin de söz konusu olmayacağı mesajının verilmesini istedi.

Almanya'da Sol Parti'nin Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht dpa'ya verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en üst düzeyde bir ziyaret programı ile onurlandırılmasını eleştirerek, "Diyaloğun önemli olduğunu anlıyorum...Ancak kendi ülkesinde demokrasiye son veren ve İslamcı bir diktatörlük kuran birini kırmızı halı ve en üst düzeyde onurlandırılması tamamen absürd" dedi ve bunun Erdoğan'ın gücünü arttıracağını savundu.

Schulz: Erdoğan'a misafirperver davranılmalı

Sol Partili milletvekili Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak Türkiye'deki durumun normalleşmesi ile mümkün olacağını kaydetti. Wagenknecht, "rejim karşıtlarının serbest bırakılması, başka gözaltı ve tutuklamalar olmaması ve Erdoğan'ın gidişatını düzeltmesi" ile Türkiye ile normalleşme olabileceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) eski başkanı Martin Schulz da Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ı kendisinin de eleştirdiğini kaydetti ancak Erdoğan'ın dost bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için misafirperver davranılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün öğle saatlerinde Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile de görüşecek. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan onuruna Cuma akşamı Bellevue Sarayı'nda resmi yemek daveti verecek. Erdoğan cumartesi günü Merkel ile ikinci kez görüştükten sonra Köln'e hareket edecek. Erdoğan, Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Boykot tartışması

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Erdoğan onuruna Cuma akşamı Bellevue Sarayı'nda vereceği resmi yemek daveti Almanya'da haftalardır tartışma konusu. Bazı Alman siyasetçiler yemeği boykot edeceklerini açıklamıştı. Boykot edeceklerini ilk açıklayanlar Sol Parti'den Sevim Dağdelen ile Hür Demokrat Parti'den (FDP) Bijan Djir-Sarai olmuştu. Dağdelen Bellevue Sarayı'na gitmek yerine Erdoğan'a karşı düzenlenecek protestolara katılacağını söylemişti.

Dağdelen, Türkiye demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine geri dönmedikçe ve aralarında Almanların da bulunduğu hapishanelerdeki onbinlerce siyasi tutuklu bulunurken "imtiyaz sağlanmaması" gerektiği uyarısında bulundu. Dağdelen bunun aksinin "Erdoğan rejimini" güçlendireceğini söyledi.

FDP lideri Christian Lindner de Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, "Erdoğan propagandasının bir parçası olmak istemediğini" belirtmiş, yemeğe katılmayacağını açıklamıştı. Yeşiller eş başkanları Annena Baerbock ve Robert Habeck ile meclis grup başkanları Katrin Göring-Eckardt ve Anton Hofreiter yemeğe katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı. AfD meclis grup başkanları Alexander Gauland ve Alice Weidel ile parti eş başkanı Jörg Meuthen ve parti yöneticisi Bernd Baumann da yemeğe katılmayacaklarını ilan eden politikacılar arasında.

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir, diğer muhalif politikacıların aksine Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle verilecek resmi yemeğe katılacağını söyledi. Güçlü bir cumhurbaşkanının bile bazı kurallardan kaçamayacağını söyleyen Özdemir, “O, otoriter politikasının eleştirisini savunan beni görmek ve bana tahammül etmek zorunda olacak” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Merkel’in, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Erdoğan için verilecek resmi yemek davetine katılmayacağı bildirildi.

Berlin ve Ankara, temel olarak iki yıl önceki darbe girişiminden sonra çok sayıda Alman vatandaşının tutuklanması nedeniyle gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaretin normalleşme sürecine katkıda bulunması umuluyor.

DW,dpa/SSB,DÇÜ

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