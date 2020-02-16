 Almanya′da Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını istedi | ALMANYA | DW | 17.02.2020

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ALMANYA

Almanya'da Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını istedi

Alman hükümeti ve Müslüman kuruluşlar aşırı sağcı terör hücresinin hedefinde Müslümanlar ve camilerin olmasına tepki gösterdi. Müslüman kuruluşlar camilerin daha iyi korunmasını talep etti.

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Alman hükümeti sığınmacılar, Müslümanlar ve camilere saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutuklanan aşırı sağcı hücre üyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Hükümet altı eyalette aşırı sağcılara düzenlenen operasyonları ve tutuklamaları "başarı olarak niteledi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, operasyonların güvenlik makamlarının "tetikte ve dikkatli olduğunu" gösterdiğini belirtti.

"Kim dinini Almanya'da yaşamak, dininin gerekliliklerini uygulamak istiyor ve bunu hukuk düzenimiz çerçevesinde yapıyorsa, tehlike ve tehdit olmaksızın yapabilmelidir" diyen Seibert, bunu güvence altına almanın devletin görevi olduğunu belirtti. 

Steffen Seibert

Steffen Seibert

İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Almanya'da hali hazırdaki güvenlik durumuna göre ibadethanelere saldırı ihtimalinin "soyut" olmadığını söyledi. Sözcü olası saldırılar nedeniyle alınacak önlemlerin eyaletlerdeki güvenlik makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Müslüman kuruluşlardan tepki

Almanya'daki Müslüman kuruluşlar aşırı sağcıların hedefinde Müslümanlar ve camilerin bulunmasına tepki göstererek camilerin korunması için bir güvenlik konsepti oluşturulmasını talep etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'daki camilere yılda yaklaşık yüze yakın saldırı düzenlendiğini, camilere yapılan tehditlerin Müslümanlarda endişe ve korkuya sebep olduğunu belirterek, "Cami insanın kendisini Allah'a teslim ettiği ve barış ve huzurun olduğu yerdir" dedi. DİTİB Almanya'da camilerin ve Müslümanların korunmasının güvence alınmasını talep ederek, tüm demokratik, liberal ve barış isteyen insanları, "Müslümanlara yönelik şiddete ve ayrımcılığa kesin olarak karşı çıkmaya ve dayanışma içinde yan yana durmaya" çağırdı 

İslam Toplumu Milli Görüş'ten (IGMG) yapılan açıklamada ise camilerin kendi güvenliklerini kendilerinin finanse etmelerinin mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Devlet vatandaşlarının güvenliğini temin etme yükümlülüğüne sahiptir. Buna Müslümanlar da dahil" ifadesine yer verildi.

Almanya Müslümanları Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, camilerin çok uzun süredir yeterince korunmadığına dikkat çekti. Mazyek, "Müslümanlar gerçekten de daha fazla tehlike içinde yaşıyor" dedi.

Aiman Mazyek

Ayman Mazyek

Aşırı sağcılara operasyon

Almanya'da geçen Cuma günü altı eyalette düzenlenen operasyonlarda aşırı sağcı hücre mensubu ve destekçisi olduğundan şüphelenilen 12 kişi gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Federal Başsavcılık grubun "Almanya'nın devlet ve toplum düzenini sarsarak ortadan kaldırma" hedefi güttüğünü açıklamıştı. Grubun bu hedefe yönelik olarak sığınmacılara, siyasetçilere ve Müslümanlara saldırılar düzenleyerek "iç savaş benzeri bir atmosfer oluşturmak istediğini" kaydetmişti.

epd / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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