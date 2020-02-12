Almanya'da "camiler daha fazla korunsun" talebi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilere yönelik artan tehditler nedeniyle İslam düşmanlığına karşı daha fazla girişiminde bulunulmasını istedi. DİTİB'in Kuzey Ren Vestfalya eyaleti temsilcilerinden Zekeriya Altuğ açıklamasında, toplumun rengini belli ederek şiddet ve nefrete karşı durması gerektiğini belirtti. Nefret ve aşırı sağcılara karşı uyarıda bulunan Altuğ, sağcı terör ve artan İslam düşmanlığına karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Saldırılara karşı yeteri kadar tepki gösterilmediği eleştirisini getiren Altuğ, "Maalesef son yıllarda yeniden camilerimize yönelik saldırıların ardından büyük bir suskunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Müslümanlar Merkez Konseyi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Müslümanların Almanya'daki İslam düşmanı ortamdan, Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik Müslüman düşmanı saldırılardan endişeli olduğuna işaret etti. Konsey de camilerin polis tarafından daha fazla korunmasını istedi.

Bakanlık: Ciddiye alıyoruz

Tehditlerle ilgili bir açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, polisin camilere yönelik tehditleri ciddiye aldığını belirterek gerekli önlemlerin aldığı vurguladı. Alınan önlemlerin gizliliği gerekçe gösterilerek ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi, ancak Bakanlığın gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı.

Eyalet meclisinde cami tartışması

Camilere gelen tehditler, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Meclisi'nde de gündeme geldi. Camilerin sağcı şiddetten korunmasını isteyen Sol Parti, bu konuda somut bir plan ortaya konulması çağrısı yaptı. Sol Parti, Müslüman karşıtı ırkçılık sorununun ciddiye alınması ve bir inceleme başlatılması gerektiğini de vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp da bombalama tehditleri kınayarak kiliselere, sinagoglara ve camilere yönelik tehditlerin aynı zamanda açık topluma yönelik bir tehdit olduğunu kaydetti.

Eyaletin Unna, Hagen, Essen ve Bielefeld kentlerindeki camilere Çarşamba ve Perşembe günü tehdit içerikli e-postalar gönderilmişti.Tehdit edilen camilerde arama yapan polis bombaya rastlamamıştı.

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