 Almanya′da ″camiler daha fazla korunsun″ talebi | ALMANYA | DW | 14.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da "camiler daha fazla korunsun" talebi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde camilere gelen bombalama tehditleri camilerin güvenliğini tartışmaya açtı. DİTİB, camilerin daha fazla korunmasını istedi.

default

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), camilere yönelik artan tehditler nedeniyle İslam düşmanlığına karşı daha fazla girişiminde bulunulmasını istedi. DİTİB'in Kuzey Ren Vestfalya eyaleti temsilcilerinden Zekeriya Altuğ açıklamasında, toplumun rengini belli ederek şiddet ve nefrete karşı durması gerektiğini belirtti. Nefret ve aşırı sağcılara karşı uyarıda bulunan Altuğ, sağcı terör ve artan İslam düşmanlığına karşı boyun eğilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Saldırılara karşı yeteri kadar tepki gösterilmediği eleştirisini getiren Altuğ, "Maalesef son yıllarda yeniden camilerimize yönelik saldırıların ardından büyük bir suskunluk yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Müslümanlar Merkez Konseyi de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Müslümanların Almanya'daki İslam düşmanı ortamdan, Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik Müslüman düşmanı saldırılardan endişeli olduğuna işaret etti. Konsey de camilerin polis tarafından daha fazla korunmasını istedi.

Bakanlık: Ciddiye alıyoruz

Tehditlerle ilgili bir açıklama yapan Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanlığı, polisin camilere yönelik tehditleri ciddiye aldığını belirterek gerekli önlemlerin aldığı vurguladı. Alınan önlemlerin gizliliği gerekçe gösterilerek ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi, ancak Bakanlığın gelişmeleri yakından izlediği vurgulandı.

Eyalet meclisinde cami tartışması

Camilere gelen tehditler, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Meclisi'nde de gündeme geldi. Camilerin sağcı şiddetten korunmasını isteyen Sol Parti, bu konuda somut bir plan ortaya konulması çağrısı yaptı. Sol Parti, Müslüman karşıtı ırkçılık sorununun ciddiye alınması ve bir inceleme başlatılması gerektiğini de vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp da bombalama tehditleri kınayarak kiliselere, sinagoglara ve camilere yönelik tehditlerin aynı zamanda açık topluma yönelik bir tehdit olduğunu kaydetti.

Eyaletin Unna, Hagen, Essen ve Bielefeld kentlerindeki camilere Çarşamba ve Perşembe günü tehdit içerikli e-postalar gönderilmişti.Tehdit edilen camilerde arama yapan polis bombaya rastlamamıştı.

Video izle 02:09

Almanya'da camiler güvenli mi?

epd/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da camilere bomba ihbarı ve cemevine saldırı endişe yarattı

Almanya'da cami ve cemevlerine yönelik saldırı ve tehditler endişe yarattı. Marl'daki cemevinin kurşunlanması protesto edilirken, Müslümanlar Merkez Konseyi güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. (13.02.2020)  

İmamlara Almanca şartı yürürlüğe giriyor

Eyalet Temsilcileri Meclisi, yabancı din görevlilerine Almanca bilme zorunluluğu getiren düzenlemeyi kabul etti. Artık imamların da Almanya’da oturma izni alabilmek için temel düzeyde Almanca bilmesi gerekecek. (20.12.2019)  

Cami ve cemevlerine 7 milyon euro destek

Alman hükümeti, entegrasyon çalışmaları kapsamında ülke genelinde 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yaklaşık 7 milyon euro harcama yapmayı planlıyor. (15.11.2019)  

Benzer içerik

Essen | Polizeiaufgebot wegen Bombendrohung auf Moschee per E-Mail

Almanya'da üç camiye bomba ihbarı yapıldı 12.02.2020

Almanya'da elektronik postayla yollanan bomba ihbarları nedeniyle üç cami tahliye edildi. Aramalar sonucunda ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

Pro NRW Mahnwache vor der Mülheimer Fatih-Moschee

Almanya'da camilere bomba ihbarı ve cemevine saldırı endişe yarattı 13.02.2020

Almanya'da cami ve cemevlerine yönelik saldırı ve tehditler endişe yarattı. Marl'daki cemevinin kurşunlanması protesto edilirken, Müslümanlar Merkez Konseyi güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Symbolbild Polizei

Türk ve Alman polisinden dolandırıcılara ortak operasyon 12.02.2020

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın Türkiye ve Almanya'da ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırcılık yapan uluslararası bir suç örgütü çökertildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Steinmeier

Steinmeier'den ABD, Rusya ve Çin'e sert eleştiri

Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier dünya siyasetindeki "yıkıcı dinamikler" konusunda uyarıda bulundu. Steinmeier, ABD, Rusya ve Çin'i de eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  