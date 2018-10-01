 Cami ve cemevlerine 7 milyon euro destek | ALMANYA | DW | 15.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Cami ve cemevlerine 7 milyon euro destek

Alman hükümeti, entegrasyon çalışmaları kapsamında ülke genelinde 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yaklaşık 7 milyon euro harcama yapmayı planlıyor.

Berlin Şehitlik Camii

Berlin Şehitlik Camii

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, hükümetin önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 50 cami ve cemevinin desteklenmesi için yedi milyon euro civarında harcama yapmayı planladığını duyurdu.

Bakanlığın cami cemaatlerini maddi olarak ilk kez doğrudan desteklediğini belirten Seehofer, "Müslüman cemaatlerin toplumsal çevredeki faaliyetlere daha açık hâle gelmesine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Alman kurumları seçecek

Mali yardım yapılacak cami ve cemevleri, Almanya'daki Müslüman derneklerince değil, dört Alman kurumu tarafından seçilecek. Bu kurumlar; Alman Çocuk ve Gençlik Vakfı (DKJS), Goethe Enstitüsü, Otto Benecke Vakfı ve Ortak Sosyal Yardım Vakfı olarak açıklandı. Desteklenecek cami ve cemevlerinin yıl sonuna kadar belirlenmesi planlanıyor.

Köln'deki DİTİB Merkez Camii

Köln'deki DİTİB Merkez Camii

"Entegrasyon için Camiler" adlı proje, Müslüman derneklerinden uzmanlar rehberliğinde, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından organize edilecek.

Projenin başlıca hedefinin semtlerdeki cemaatler arası iletişimin artırılması olduğu belirtiliyor. Alman devleti ayrıca ülkedeki camilerin birçoğunda yurt dışından gelen imamların çalışmasından rahatsız. Cemaatler ise genellikle kendi imamlarını yetiştirme konusunda yaşadıkları maddi imkânsızlıklardan şikâyet ediyor.

dpa,epd/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Köln'deki DİTİB camisine bomba ihbarı

Almanya'nın Köln kentindeki DİTİB Merkez Camisi, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. İhbar asılsız çıktı. (31.10.2019)  

Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın

Alman Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde Fetih suresi okutulmasını eleştirdi. Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” dedi. (18.10.2019)  

DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek

DİTİB Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Yetiştirilen imamlar Almanya'daki DİTİB camilerinde görev yapacak. (10.07.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Erdogan Besuch in Köln

Alman siyasetçilerden DİTİB'e değişim çağrısı 01.10.2018

Birçok Alman siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda ziyaret ettiği Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) izlediği çizgiyi değiştirmesi çağrısında bulundu.

Symbolbild EU Türkei Flagge

Berlin: Gümrük Birliği müzakereleri mümkün değil 04.07.2018

Muhalefetteki Sol Parti’nin Türkiye ile ilgili soru önergesine yanıt veren Alman hükümeti, Türkiye ile Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlamasının şu anda mümkün olmadığını aktardı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman meclisi iklim koruma paketini kabul etti

Almanya’da karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen iklim koruma paketi mecliste kabul edildi. Yasa paketi, karbondioksit emisyonuna ek vergi getirirken, iklim dostu uygulamalara sübvansiyonların artırılmasını öngörüyor.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  