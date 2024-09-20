Almanya'da mülteci sayısı rekor seviyeye ulaştı

Almanya'da yaşayan mültecilerin sayısının 3 buçuk milyon seviyesine yaklaştığı bildirildi. Böylece ülkede yaşayan mülteci sayısı, tarihi bir rekor kırdı.

Yabancılar kayıt bürosunun aktardığı bilgilere göre, Almanya'da 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 3,48 milyon mültecinin kayıtlı olduğu belirlendi. Söz konusu sayıya dahil olan kişiler, insani nedenlerle Almanya'ya sığınmış olan yabancılardan oluşuyor. Sayısı 3 buçuk milyonu bulan mültecilerin 1,18 milyonunu Ukraynalılar oluşturuyor.

Almanya'da kayıtlı mültecilerin sayısı, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 4'üne tekabül ediyor.

Söz konusu verileri Neue Osnabrücker Zeitung'a değerlendiren Sol Parti Meclis Grubu İltica Politikaları Sözcüsü Clara Bünger, Almanya'da sürmekte olan göç tartışmasını eleştirdi. Bünger, "Koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yanı sıra Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Almanya İçin Alternatif (AfD), yurttaşların yaşadıkları tüm sorunlardan bu küçük azınlığın sorumlu olduğu mesajını veriyor. Bu çok tehlikeli ve saçma bir söylem ve yalnızca aşırı sağın güçlenmesine yarıyor" diye konuştu.

Almanya'da Ağustos ayı sonunda Solingen'de gerçekleşen ve şüphelisi bir İslamcı olan saldırının ardından, ülkede yıllardır sürmekte olan göç tartışmaları alevlenmişti. Federal hükümet, şiddete eğilimli İslamcılıkla mücadele konusunda yeni adımlar atacağını ve bunun yanı sıra göç ve iltica hukukunu sertleştireceğini duyurmuştu. Bunlara ek olarak, tüm komşu ülkelerden gelen kişilere sınır kontrolleri uygulanmaya başlanmıştı. Muhalefetteki muhafazakâr CDU ise bu adımların yeterli olmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştiriyor.

AFP/BÜ, JD