Almanya'da koronavirüs yasaklarına uymayanlara para cezası

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı artarken koronavirüs nedeniyle ikiden fazla kişinin bir araya gelmesine getirilen yasağa ve diğer kısıtlamalara uymayanlara para cezası gündemde.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da koronavirüs vaka sayısının 4 bin 764 kişi artarak 27 bin 436'ya yükseldiğini açıkladı.

Enstitü koronavirüs salgını nedeniyle 28 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve Almanya'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 114'e ulaştığını bildirdi. Enstitü Pazartesi günü 86 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Almanya'da virüse yakalananların sayısı ve can kayıpları artarken salgına karşı önlemler de sıkılaştırılıyor. Buna göre Almanya'da sosyal faaliyetlere getirilen kısıtlamaların ardından bu kurallara uymayanlara Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ceza kesilmesi planlanıyor.

Alınan önlemler uyarınca Almanya'da önümüzdeki en az iki hafta boyunca aynı evde yaşamayan ya da iş nedeniyle bir arada bulunmayan ikiden fazla kişinin açık havada bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kuzey Ren Vestfalya'dan paza cezası

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde hazırlanan taslak yasal düzenlemeye göre kurallara uymayanlara 5 bin euroya kadar para ceza verilecek.

Kuralların tekrar ihlal edilmesi durumunda ise bu para cezalarının 25 bin euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Buna göre akrabalık derecesi bulunmayan iki kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi halinde kişi başına 200 euro ceza öngörülüyor. Piknik yapmanın cezası katılımcı başına 250 euro, yasağa rağmen spor karşılaşması organize edenlere ise bin euro ceza verilmesi planlanıyor.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet

Restoranlara 50 metreden daha yakın mesafede dışarıda yemek yemenin cezası da 200 euro olarak belirlendi.

Diğer taraftan bu yasaklardan kazanç sağlayan firmalar için de ceza getirilecek. Ayrıca hijyen kurallarını ve huzurevi ziyareti yasaklarını delen kişilere de yüksek cezalar verilecek.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Bild gazetesine verdiği demeçte "Durum ciddi. Ölüm kalım meselesi. Sıkı temas yasağının bulaşma riskini hızlı bir şekilde azaltmaya kesinlikle yardımı olacaktır" dedi.

Laschet, koronavirüsle mücadelede kurallara uymayanlara sıfır tolerans tanınacağını kaydetti.

dpa, Reuters / SSB, HS

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