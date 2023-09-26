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Almanya'da insan kaçakçılarına baskın

26 Eylül 2023

Almanya'da düzenlenen operasyonlarda Suriyeli sığınmacıları kaçak yollarla ülkeye getiren bir çete çökertildi. Kaçakçıların da Suriyeli sığınmacı olduğu belirtildi.

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Deutschland Essen | Mutmaßliches Schleusernetzwerk zerschlagen
Almanya'da polis baskını (Arşiv)Fotoğraf: Justin Brosch/dpa/picture alliance

Almanya'da Salı sabahı beş eyalette eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak Suriyeli yakalandı. Güvenlik birimlerinden Alman haber ajansı dpa'ya yapılan açıklamada, operasyonlarda kaçak Suriyelileri yasa dışı yollardan Almanya'ya getirdiklerinden kuşkulanılan üçü kadın beş şüphelinin de tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şüpheli beş kişinin Suriye uyruklu oldukları ifade edildi.

Polis sözcüsü Jörg Martienßen, tutuklanan beş kişinin aynı aileye mensup olduklarını ve Almanya'da sığınmacı olarak bulunduklarını kaydetti. Sözcü organize suç örgütü mensubu şüphelilerinin 100'den fazla Suriyeliyi yasa dışı yollarla Almanya'ya getirmekle suçlandıklarına işaret etti. Haklarında tutuklama kararı olmayan 5 şüphelinin daha bulunduğu belirtildi. Bu kişilerin de Suriye uyruklu oldukları ve aralarında aile bağı bulunduğu bildirildi.

3 bin ile 7 bin euro arasında ücret almışlar

Çete halinde insan kaçakçılığı yapmak ve kara para aklamakla suçlanan şahısların kaçak göçmenlerden üç bin ile yedi bin euro arasında değişen ücret aldıkları belirtildi. Şüphelilerin yasadışı kazançlarını aklamak amacıyla, sığınmacılardan tahsil ettikleri paralarla altın takılar satın aldıkları da vurgulandı.

Frankfurt Havalimanı'nda konuşlu Federal Polis Birimi'nden yapılan açıklamada ise baskınlarda 350'den fazla polisin görev yaptığı belirtildi.

2022'nin başlarında başlayan soruşturmalara göre, kaçak Suriyeliler önce Yunanistan üzerinden, kısmen uçaklarla, daha sonra Balkan rotası olarak adlandırılan güzergahtan yaya, otomobille veya kamyonlarla Almanya'ya ulaştırıldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında cep telefonları ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra insan kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir otomobile el konuldu. Elektronik cihazların ileri soruşturmalar için uzmanlar tarafından analiz edileceği belirtilirken, şüphelilerin mal varlıklarının da inceleneceği kaydedildi.

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