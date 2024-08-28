Almanya'da iklim aktivistine hapis cezası

Almanya'da iklim değişikliğine dikkat çekmek için ülke çapında gerçekleştirdikleri tartışmalı eylemlerle dikkatleri çeken "Son Nesil" adlı çevre hareketi adına eylemlere katıldığı belirlenen 65 yaşındaki bir erkek çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davaya bakan Berlin-Tiergarten Bölge Mahkemesi sanığın şartlı tahliye edilmemesine de hükmetti.

Mahkeme sözcüsü, sanığın 2022 ve 2023 yılları arasında düzenlenen çeşitli protestolara katıldığını, zorla alıkoyma ve zorla alıkoymaya teşebbüs ile kolluk kuvvetlerine direnme suçlarından mahkum edildiğini belirtti.

Savcılık iki yıl üç ay hapis cezası talep etmişti. Savunma avukatı ise beraat talebinde bulunmuştu.

Son Nesil'den yapılan açıklamada mahkeme karanının Almanya'da oturma eylemlerine katılımdan dolayı verilen en uzun süreli hapis cezası olduğu ifade edilirken, sanığın temyiz başvurusunda bulunacağı belirtildi.

Mahkumiyet kararı gerekçeli kararın açıklanmasından sonra kesinlik kazanacak. Mahkeme sözcüsü bu işlemin haftalar ya da aylar sürebileceğini ifade etti.

Temmuz ayında da cadde kapama ve sanat eserlerini kirletme gibi eylemlere katılan bir kadın gösterici Berlin'de bir yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son Nesil hareketi nedir?

"Son Nesil", iklim değişikliğine karşı daha fazla iklim koruması talep eden gönüllülerden oluşan bir hareket. Dünya çapında çevre eylemleri düzenleyen "Fridays for Future" (Gelecek için cumalar) adlı hareketin aksine, Son Nesil aktivistleri seslerini duyurabilmek için grev, gösteri ya da boykot gibi yasal eylemler yerine cadde ve otobanları kapatıyor ya da kültürel varlıkları boya dökerek kirletiyorlar. Caddelere tutkallarla kendilerini yapıştıran eylemciler hem sürücülerin hem de güvenlik birimlerinin ağır tepkisine neden oluyor. Hareket son zamanlarda Almanya ve Avrupa'daki çok sayıda havaalanlarının uçuş pistlerindeki eylemleri nedeniyle de dikkat çekti. Bu eylemler yüzünden çok sayıda uçak seferi iptal edilmek zorunda kaldı.

dpa/TY,MUK

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