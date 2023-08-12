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Almanya'da İslam düşmanı suçlarda artış

2 saat önce

Almanya'da 2023 yılının ilk yarısında 258 İslam düşmanı suç kayıtlara geçirildi. 2022'nin aynı döneminde 142 vaka kaydedilmişti.

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Pro NRW Mahnwache vor der Mülheimer Fatih-Moschee
Fotoğraf: picture-alliance/Revierfoto

Almanya'da 2023 yılının ilk altı ayında 250'den fazla İslam düşmanı suç kaydedildi. Sol Parti milletvekili Petra Pau'nun soru önergesi üzerine Alman hükümetinin açıkladığı verilere göre, Haziran yının sonuna kadar Müslümanlara ve camilere karşı işlenen 258 suç kayıtlara geçirildi. Bu suçların 134’ü Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşti.

2022'nin ilk yarısında işlenen İslam düşmanı suçların sayısı ise 142'ydi. Camiler ya da Müslümanları hedef alan suçların büyük çoğunluğu aşırı sağcı motifle düzenlendi. Saldırılarda 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sol Parti milletvekili Pau'dan tepki 

Sol Parti milletvekili, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sağdan gelen kışkırtma ve muhafazakar kesimdeki İslam karşıtı sloganların giderek normalleşmesi neticesinde maalesef sağcıların  eylemlerinin meşrulaştığını hissetmeleri, şaşırtıcı değil" ifadesine yer verdi. Pau, ayrıca SPD'li İçişleri Bakanı Nancy Faeser'i, "klan çeteleri" de dahil olduğu organize suç gruplarının, suç işlememiş üyelerinin de sınır dışı edilmesi teklifi nedeniyle eleştirdi. Pau, "ırkçı göstermelik tartışmaların düşmanca bir ortama yol açtığını ve Müslümanların kendilerini giderek daha fazla tehdit altında hissetmeye başladığını, bunun bu şekilde devam edemeyeceğini" ifade etti.

Almanya Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) verilerine göre 2022 yılında siyasi motiflerle işlenen suçlar istatistiğinde 610 İslamofobik suç kayda geçti. Federal hükümetin yanıtında yer alan ve 2023 yılının ilk altı ayını kapsayan İslam düşmanı suçlar listesinde Hannover'deki bir cami binasında çıkan yangın yer almıyor.

Hannover'de cami saldırısı

Mayıs sonunda Hannover'de düzenlenen saldırıda iki molotof kokteyli cami binasına fırlatılmış, çıkan yangında caminin dış cephesi zarar görmüştü. Yangın caminin alt katında bulunan döner büfesinde çıkmış, vatandaşlar tarafından söndürülmüştü. Söz konusu camiye Temmuz sonunda gamalı haçın çizildiği bir tehdit mektubu gönderilmişti. Bu mektupta camiye daha önce düzenlenen kundaklama olayına atıfta bulunulanarak, "Bu başlangıç, yeniden geleceğiz" denilmişti.

epd, DW  / AI, HT 

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