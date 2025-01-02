Almanya'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi 200 kişi aranıyor

İçişleri Bakanlığı, Alman devletini inkar eden aşırı sağcı İmparatorluk Vatandaşları adlı gruba mensup yaklaşık 200 kişinin aranmakta olduğunu açıkladı.

Federal İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre Almanya'da aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları" ve "Özyönetimciler" adlı gruplara mensup 189 kişi polis tarafından aranıyor. Bakanlık bu bilgiyi Sol Parti'nin soru önergesi üzerine verdi.

Almanya Yazı İşleri Ağı (RND), tutuklama kararlarının 20'sinin politik motivasyonla işlenmiş şiddet suçlarıyla; 77'sinin tehdit, sahtecilik gibi siyasi amaçlı diğer suçlarla bağlantılı olduğunu yazdı. Kalanı ise politik motivasyonu bulunmayan genel suçlar kapsamında.

Almanya Federal Cumhuriyetinin varlığını reddeden ve ülkenin İkinci Dünya Savaşının galibi Batılı müttefik devletlerin işgali altında olduğunu savunan İmparatorluk Vatandaşları adlı grup, 1945 öncesi parti ve kurumlarıyla Alman İmparatorluğunun yeniden inşasını hedefliyor. Benzer ideolojiye sahip Özyönetimciler ise kendilerini Federal Cumhuriyetin vatandaşı olarak görmüyor, vergi ödemeyi ve idari cezaları reddediyorlar.

Söz konusu 189 kişi hakkında toplam 254 yakalama kararı çıkarıldığı belirtilirken, bu kişilerden en az 20'sinin yurtdışında olduğu sanılıyor. Kaçakların bazısı yıllardır aranıyor. Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre bu kişilerden 32'si hakkında 2022'den, 21'i için ise bu tarihin öncesinden beri yakalama emri bulunuyor.

Polis ayrıca geçen yılın Mart-Eylül döneminde bu iki gruba mensup toplam 93 kişiyi yakaladı.

epd,DW / MUK,TY

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