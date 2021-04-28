 Almanya’da Hindistan varyantı endişesi | ALMANYA | DW | 29.04.2021

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ALMANYA

Almanya’da Hindistan varyantı endişesi

Almanya’da da Hindistan varyantının tespit edilmesinin ardından durum endişeyle izleniyor. Ancak Robert Koch Enstitüsü (RKI) durumu “alarm verici” olarak sınıflandırmak için henüz erken olduğunu açıkladı.

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında üçüncü dalga ile mücadele eden Almanya'da Hindistan'da tespit edilen yeni tür Covid-19 mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Covid-19 salgınını izlemekle sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ülkede Hint varyantının tespit edilmesine dair gazetecilerin sorularına "Almanya'da izole edilmiş vakalarımız var, yarın bununla ilgili bir rapor açıklayacağız" diye cevap verdi.

RKI'den itidal çağrısı

RKI Başkanı Wieler Almanya'da Hindistan kaynaklı 22 tane B.1.617 mutasyonu vakası tespit ettiklerini söyledi. Wieler mutasyona karşı uyardı ancak hemen çıkarımlara varılmaması konusunda da tavsiyede bulundu. Wieler şu aşamada durumu "alarm verici" olarak sınıflandırmak için erken olduğunu belirtti. "Hindistan varyantanın daha hızlı yayıldığına dair" henüz ellerinde yeterince kanıt olmadığını belirten Wieler, başka mutasyonların da Hindistan'daki durumdan sorumlu olduğunu kaydetti.

Lothar H. Wieler Präsident Robert Koch-Institut RKI

Lothar Wieler

Son olarak Almanya’nın Köln kentinde çarşamba akşamı 2 Hindistan varyantı vakası tespit edildiği duyurulmuştu. Almanya'da son 24 saatte 25 bine yakın yeni vaka tespit edildi, 264 kişi de yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Hindistan varyantının en az 17 ülkede tespit edildiğini açıklamıştı. Hindistan artan vaka sayıları ve ölüm rakamları nedeniyle tüm dünya tarafından endişe ile izleniyor. Ülkeler sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan'a bir yandan yardım etmeye çalışırken diğer taraftan da Hindistan varyantının yayılmasını engellemek için seyahat kısıtlamaları uygulamaya başladı.

Hindistan'da salgın kontrolden çıkarken bugün 379 bin günlük vaka sayısı ile en yüksek düzeye ulaşıldı. Yeni tür mutasyonun da vaka artışında etkili olduğu belirtiliyor.

AFP, dpa / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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