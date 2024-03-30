Almanya'da her dört emekliden biri yoksullukla karşı karşıya

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, uzun yıllar emeklilik primi ödemesine rağmen her dört kişiden biri yaşlılıkta yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

Almanya'da 1 milyon 400 binden fazla emekli, 45 yıl emeklilik primi ödemiş olmasına rağmen, 1250 eurodan daha az emekli maaşı alıyor. Neue Osnabrücker Zeitung'un, Milletvekili Sahra Wagenknecht'in soru önergesine Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından verilen yanıtına dayandırdığı haberinde, uzun yıllardır prim ödemesine rağmen Almanya'da her dört kişiden birinin yaşlılıkta yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

En az 35 yıl sigortalı olanlar arasında yoksullukla karşı karşıya olanların oranının yüzde 43 olduğu kaydedilen haberde, yaklaşık 3 milyon 800 bin emeklinin bu durumdan mağdur olduğu ifade edildi.

Sol Parti'den ayrılarak Sahra Wagenknecht İttifakı'nı (BSW) kuran Sahra Wagenknecht, gazeteye yaptığı açıklamada emeklilerin yaşlılıkta yoksulluk ile karşı karşıya olmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi. Wagenknecht, "İnsanların 45 yıl yasal emeklilik sigortasına prim ödeyip, sonra yoksulluk riski eşiğinin altında emekli maaşı almaları utanç verici" şeklinde konuştu.

Wagenknecht, soru önergesinde bu yıl sonbahar eyalet seçimlerinin yapılacağı ülkenin doğusundaki Saksonya, Brandenburg ve Thüringen'deki emeklilerin durumunu da sordu. Bakanlığın yanıtında, bu üç eyalette uzun yıllar prim ödemelerine rağmen 1250 euronun altında emekli maaşı alan emeklilerinin oranının Almanya ortalamasının altında olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığının yanıtında emeklilerin gelirinin sadece emekli maaşı olmayabileceğini, bu nedenle bu sayıların emeklilerin durumunu yansıtmayabileceğine dikkat çekti. Almanya'da yasal emekli sigortasına prim ödeyerek emekli olanlar çalışırken aldıkları brüt maaşın yüzde 48'ini emekli maaşı olarak alıyor.

DW,epd/JD,ET

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