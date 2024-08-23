Almanya'da hayvan barınaklarında kedi alarmı

Alman Hayvanları Koruma Birliği (Deutsche Tierschutzbund), hayvan barınaklarındaki yavru kedi sayısının son zamanlarda büyük oranda arttığını açıkladı.

Aynı zamanda ülke genelindeki hayvan barınaklarının çatı kuruluşu olan Birlik'ten yapılan açıklamada son haftalarda bulunan, barınaklara bırakılan ya da terk edilen yavru kedilerin sayısındaki artışa neden olarak sokağa çıkan kısırlaştırılmamış ev kedileri ile sahipsiz sokak kedilerinin çiftleşerek kontrolsüz bir şekilde üremeleri gösterildi.

Açıklamada, "Her kedinin hayatı önemlidir" kampanyası çerçevesinde dışarıya da çıkan ev kedilerine kısırlaştırılma zorunluluğu getirilmesi, hayvan barınakları ile hayvan hakları örgütlerine mali destek sağlanması çağrısı yinelendi.

Barınaklardaki kapasite sorununa dikkat çeken Birlik Başkanı Thomas Schröder, "Hayvan barınakları aşırı kalabalık ve artık dayanma güçlerinin sonuna gelmiş durumdalar. Ayrıca her gün evcil hayvanlarını bırakmak isteyen kedi sahiplerinden de talepler alıyoruz" diye konuştu.

Kedi yoğunluğunun hayvan barınaklarına getirdiği yükün ve hayvanların çektikleri acıların önlenebileceğini vurgulayan Schröder, "Hayvan Refahı Yasası'nda yapılan güncelleme çerçevesinde tüm Almanya'da sokağa çıkan ev kedilerinin zorunlu kısırlaştırılmasına acilen ihtiyaç var" diye konuştu.

Hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini savunan Schröder, tepkisini "Artık tutarlı bir şekilde harekete geçmeliyiz. Sokaklardaki milyonlarca kedinin çektiği acılar uzun zamandır ülke çapında bir sorun, yerel bir sorun değil" sözleriyle dile getirdi.

Sokak kedisi (Arşiv) Fotoğraf: DW

Hayvan barınaklarında kapasite aşıldı

Alman Hayvanları Koruma Birliği tarafından hazırlanan Geniş Çaplı Kedi Koruma Raporu, terk edilen kedilerle ilgili sorunun, hayvan hakları örgütlerinin ve hayvan barınaklarının tek başlarına çözemeyeceği boyutlara ulaştığını gösteriyor. Raporda, yavru kedilerin çoğunun hastalıklar, parazitler, yaralanmalar ve açlık nedeniyle zayıf düştüğü, yoğun bakım ve ilgiye ihtiyaç duyduğu belirtilirken birçoğunun hayatta kalamadığı bildiriliyor.

Birlik tarafından hayvan hakları kuruluşları ile düzenlenen bir ankette de kedilerin durumları ile ilgili çarpıcı verilere ulaşıldı. Ankete göre, hayvan hakları örgütlerinin neredeyse üçte biri kedilerin diğer hayvan türlerine kıyasla daha fazla zulüm ya da öldürülme vakalarıyla karşı karşıya bulunduklarını aktarıyor.

Ayrıca kedilerin genellikle terk edildikleri, uygunsuz koşullarda tutuldukları, dövüldükleri, tekmelendikleri ve zehirlendikleri de ifade edildi.

DW/TY,BK

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