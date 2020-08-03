 Almanya′da halk korona protestolarına karşı | ALMANYA | DW | 08.08.2020

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ALMANYA

Almanya'da halk korona protestolarına karşı

Almanya'da yapılan bir ankete göre, halkın yüzde 90'dan fazlası ülkedeki korona önlemlerinin protesto edildiği gösterileri doğru bulmuyor.

Stuttgart kentinde Sesimizi çıkarıyoruz çünkü özgürlüğümüz çalınıyor sloganıyla yapılan yürüyüşe yüzlerce kişi katılıyor.

Stuttgart kentinde "Sesimizi çıkarıyoruz çünkü özgürlüğümüz çalınıyor" sloganıyla yapılan yürüyüşe yüzlerce kişi katılıyor.

Almanya'da yapılan bir anket, ülkedeki korona önlemlerine yönelik protestoların, halk tarafından doğru bulunmadığını ortaya koydu.

RTL medya grubu için Forsa araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 91'i, söz konusu protesto gösterilerine sempati duymuyor ya da anlayış göstermiyor. Ankete katılanların yüzde 9'u ise protestoculara hak verdiğini belirtti.

Yüzde 87'lik bir dilim ise protestolara katılanların, toplumda sadece küçük bir azınlığı temsil ettiği görüşünde.

Yapılan anket kapsamında 6-7 Ağustos tarihlerinde bin 5 kişiyle görüşüldüğü açıklandı.

Stuttgart'ta düzenlenen yürüyüşte korona önlemleri protesto ediliyor.

Stuttgart'ta düzenlenen yürüyüşte korona önlemleri protesto ediliyor.

Önlem karşıtları sokakta

Almanya'nın bazı kentlerinde aylardır hafta sonları düzenlenen eylemlerde, devletin sosyal hayatta koronavirüse karşı aldığı önlemler protesto ediliyor.

Berlin'de geçen hafta sonu rekor katılımla gerçekleşen protestoda, binlerce kişi bu tedbirlere yönelik tepkisini dile getirmişti. Protestocuların maske takmaması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaması nedeniyle gösteri, güvenlik güçleri tarafından erken sonlandırılmıştı.

Stuttgart'taki gösteride, üzerinde Barış! Demokrasi yazılı bir şemsiye taşıyan protestocu

Stuttgart'taki gösteride, üzerinde "Barış! Demokrasi" yazılı bir şemsiye taşıyan protestocu

Berlin'deki olaylı eylemi düzenleyen "Querdenken 711" (Lateral Düşünme 711) adlı grup, bugün de Stuttgart kentinde bir yürüyüşe öncülük ediyor. Yüzlerce kişinin katıldığı bu gösteride de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler protesto ediliyor. Dortmund'da da yine aynı amaçla bir etkinlik düzenleniyor.

DW,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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