 Almanya′da hak savunucularından Erdoğan’a protesto hazırlığı | ALMANYA | DW | 20.09.2018

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ALMANYA

Almanya'da hak savunucularından Erdoğan’a protesto hazırlığı

Almanya’daki gazeteci ve insan hakları örgütleri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gelecek haftaki ziyareti sırasında protesto edeceklerini duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle düzenlenen gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 Mayıs 2017 tarihinde Uluslararası Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle düzenlenen gösteri

Alman Gazeteciler Sendikası (DJV) ve Uluslararası Af Örgütü, Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda 28 Eylül Perşembe günü ortak bir gösteri düzenleyecek. Gösterinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini protesto etmek için düzenleneceği açıklandı.

DJV Başkanı Frank Überall, Erdoğan’ın Almanya'da askeri törenle karşılanmasının Türkiye'de yargılanan gazeteciler açısından bir "tokat” niteliği taşıdığını söyledi. Überall, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in Erdoğan'ı Almanya'da askeri törenle karşılayarak “basın özgürlüğünün ortadan kaldırılmasının Türkiye’nin içişleri olduğu” ve bunun Almanya ile diplomatik ilişkileri bozmayacağı yönünde bir işaret verdiğini söyledi. Überall Türkiye'de muhalif gazetecilerin "terör destekçisi olarak, acımasızca” yargıladığını belirtti.

DJV Başkanı Frank Überall

DJV Başkanı Frank Überall

Uluslararası Af Örgütü de yaptığı açıklamada Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest bırakılması ve Meşale Tolu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması sonrasında da Türkiye'de bağımsız gazetecilerin durumunun iyileşmediğine dikkat çekti. Açıklamada "Hükümete eleştiride bulunmak, ‘şüpheli' bir yazı işleri için çalışıyor olmak, hassas bir haber kaynağı ile temas kurmak, şifreli bir mesajlaşma servisi kullanmak gazetecilerin terör şuçlamasıyla tutuklanması için yeterli olabiliyor” denildi. Açıklamada Türkiye'de insan hakları savunucularının faaliyetlerinin aşırı derecede kısıtlandığı kaydedildi.

Protesto gösterisine çağrı yapan kuruluşlar arasında DJV ile Uluslararası Af Örgütü'nün yanı sıra Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'na (Ver.di) bağlı Alman Gazeteciler Birliği (dju), Sınır Tanımayan Gazeteciler, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyecek. Askeri törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel ile iki kez görüşmesi planlanıyor. Almanya'nın Köln ve Berlin kentlerinde Erdoğan'a yönelik protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

DW, AFP/EC,CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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