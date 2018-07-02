 Almanya′da hükümet krizi aşıldı | ALMANYA | DW | 02.07.2018

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ALMANYA

Almanya'da hükümet krizi aşıldı

Berlin'de bir araya gelen Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteci politikaları konusunda uzlaşma sağladı. Kriz nedeniyle Seehofer'in istifası gündeme gelmişti.

CSU-Parteitag 2012 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

Almanya'da hükümeti krizin eşiğine getiren iltica politikalarındaki anlaşmazlığın aşılması için Hristiyan Birlik partilerini oluşturan CDU ve CSU'dan üst düzey yetkililer, Berlin'deki CDU Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte her iki gruptan 8'er kişinin katıldığı görüşmeler sonrasında ilk açıklama Seehofer'den geldi. İstifası gündeme gelen Seehofer, İçişleri Bakanı olarak görevde kalacağını duyurdu.

CDU/CSU yöneticilerini bir araya getiren zirve sonrası Angela Merkel de basının karşısına geçti ve "uzun süren zorlu görüşmelerin ardından CSU ile iyi bir uzlaşıya vardıklarını" belirtti. Merkel, mülteci politikası konusunda yaşanan anlaşmazlığın kendileri için büyük önem arz eden noktasına işaret etti. Merkel, "Avrupa Birliği'ndeki ortaklık ruhu korunmuş oldu" dedi. Almanya Başbakanı, göç konusunu daha iyi yönetebilmek için aynı zamanda ulusal tedbirlerin alınacağını da kaydetti.

CDU ve CSU genel sekreterleri de Merkel'den sonra bir basın toplantısı düzenleyerek anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi. CSU Genel Sekreteri Markus Blume varılan uzlaşmanın parti için tatmin edici olduğunu vurguladı ve bugünün hem Almanya hem de Hristiyan Birlik için önemli bir gün olduğunu belirtti.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

CDU ve CSU mülteci politikaları konusunda anlaştığı maddeler:

  • Almanya-Avusturya sınırında yeni bir "sınır poltikası" izlenecek. Amaç, başka ülkelerin sorumluluğunda olan mülteci adaylarının (başka ülkelerde kayıt altına alınmış) Almanya'ya girişlerini engellemek.
  • Transit merkezleri oluşturulacak. Mülteci adayları bu merkezlerde tutulacak ve mülteci adaylarından sorumlu ülkelere iadeleri doğrudan bu merkezlerden yapılacak. Ancak iadelere tek taraflı karar verilmeyecek. İadeler ikili idari anlaşmalara dayandırılacak.  
  • Söz konusu idari anlaşmaların bulunmadığı durumlarda ise Avusturya ile mevcut olan anlaşma gereğince, mülteci adayları sınır dışı edilebilecek.

Gözler üçlü görüşmede

Ana hatlarıyla anlatılan uzlaşma maddelerinin somut olarak ne anlama geldiğinin CDU ve CSU tarafından detaylı bir şeklide açıklanması bekleniyor.

Ayrıca hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Hristiyan Birlik partilerinin üzerinde uzlaştığı maddelere karşı nasıl bir tavır takınacağı da merakla bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), devam eden CDU/CSU krizi nedeniyle üç ortağın da masaya oturacağı üçlü koalisyon komisyonu toplantısı yapılması talebinde bulunmuştu. Gecenin ilerleyen saatlerinde üçlü görüşme için Başbakanlık'a geçildi.

Anlaşmazlığın nedeni

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile İçişleri Bakanı ve CSU lideri Horst Seehofer arasında bir süredir mülteciler ve iltica politikaları nedeniyle görüş ayrılığı yaşanıyordu. Seehofer bir AB ülkesinde kayıt altına alınan veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini talep ediyordu. CSU lideri, Avrupa Birliği zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Mülteci sorununa ulusal yerine Avrupa düzeyinde çözümü savunan Başbakan Merkel ise AB zirvesinde alınan kararların CSU'nun taleplerini karşılayacağı görüşünde. Zirvede dış sınırların daha iyi korunması, AB ülkeleri arasında sığınmacıların hareketinin engellenmesi, denizden kurtarılan sığınmacıların kabul edileceği merkezlerin oluşturulması yönünde kararlar alınmıştı.

DW,dpa/MK,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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