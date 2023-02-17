Almanya'da grev hava trafiğini durma noktasına getirdi

Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) tarafından Cuma günü 7 havaalanında düzenlenen grevler nedeniyle ülkede hava trafiği durma noktasına geldi. Havaalanı çalışanlarının sabah saatlerinden itibaren iş bırakma eylemleriyle başlayan grevler başta ülkenin en büyük havalimanları Frankfurt ve Münih olmak üzere pek çok merkezde uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Grev nedeniyle Frankfurt'ta hiçbir uçuş gerçekleştirilemezken, havaalanına uçakların inmesi de mümkün olmadı.

Alman Havalimanları Birliği ADV'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, iptallerden iç ve dış hat uçuşlarında yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

Verdi sendikasından bir sözcü bugün yaptığı açıklamada, "Frankfurt durma noktasında" dedi. Sözcü, havalimanı işletmecisi Fraport ile yapılan anlaşmaya istinaden sadece Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan bazı kargo uçuşlarının yapılmasına izin verildiğini kaydetti.

Fraport sözcüsü ise Cuma günü gerçekleşmesi beklenen bin uçuş yerine grev nedeniyle 12 uçuşun planlandığını belirterek, söz konusu uçuşların da depremzedelere yardım malzemesi taşıyan kargo uçakları için mümkün olduğunu söyledi.

Grev kararı alınması üzerine yolculara durumun bildirildiği, uçuşların iptal edildiği için havaalanlarına gelmemelerinin istendiği belirtildi.

Grev nedeniyle tüm iniş ve kalkışların iptal edildiği Hamburg Havalimanı'nın bir sözcüsü, çağrıya uyan yolcuların gelmemesi nedeniyle terminallerin boş olduğunu söyledi.

Verdi, tüm gün sürecek grevle öncelikle federal ve eyalet hükümetleri üzerinde toplu sözleşme görüşmeleri bağlamında baskı oluşturmak istiyor. Sendika, 12 aylık bir süre için, 500 euronun altında olmaması kaydıyla yüzde 10,5'lik bir ücret artışı talep ediyor.

Grev, uluslararası hava trafiği açısından da öneme sahip olan Frankfurt ve Münih havalimanlarının yanı sıra Hamburg, Hannover, Bremen, Dortmund ve Stuttgart'ta da yapıldı. Yer hizmetleri, güvenlik kontrolleri, yolcu taşıma, bakım veya havaalanı itfaiyesi gibi alanlarda çalışanlar greve katıldı.

AFP/TY,EC