  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Frankfurt havaalanında tüm uçuşlar iptal edildi
Frankfurt havaalanında tüm uçuşlar iptal edildiFotoğraf: Heiko Becker/REUTERS
ToplumAlmanya

Almanya'da grev hava trafiğini durma noktasına getirdi

2 saat önce

Almanya'da 7 havaalanında greve gidildi, ülkede hava trafiği durma noktasına geldi. Türkiye'ye deprem malzemesi taşıyan uçaklar grevden muaf oldu.

https://p.dw.com/p/4NeeF

Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di) tarafından Cuma günü 7 havaalanında düzenlenen grevler nedeniyle ülkede hava trafiği durma noktasına geldi. Havaalanı çalışanlarının sabah saatlerinden itibaren iş bırakma eylemleriyle başlayan grevler başta ülkenin en büyük havalimanları Frankfurt ve Münih olmak üzere pek çok merkezde uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Grev nedeniyle Frankfurt'ta hiçbir uçuş gerçekleştirilemezken, havaalanına uçakların inmesi de mümkün olmadı.

Alman Havalimanları Birliği ADV'den yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, iptallerden iç ve dış hat uçuşlarında yaklaşık 300 bin yolcu etkilendi.

Verdi sendikasından bir sözcü bugün yaptığı açıklamada, "Frankfurt durma noktasında" dedi. Sözcü, havalimanı işletmecisi Fraport ile yapılan anlaşmaya istinaden sadece Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım malzemesi taşıyan bazı kargo uçuşlarının yapılmasına izin verildiğini kaydetti.

Fraport sözcüsü ise Cuma günü gerçekleşmesi beklenen bin uçuş yerine grev nedeniyle 12 uçuşun planlandığını belirterek, söz konusu uçuşların da depremzedelere yardım malzemesi taşıyan kargo uçakları için mümkün olduğunu söyledi.

Grev kararı alınması üzerine yolculara durumun bildirildiği, uçuşların iptal edildiği için havaalanlarına gelmemelerinin istendiği belirtildi.

Grev nedeniyle tüm iniş ve kalkışların iptal edildiği Hamburg Havalimanı'nın bir sözcüsü, çağrıya uyan yolcuların gelmemesi nedeniyle terminallerin boş olduğunu söyledi.

Verdi, tüm gün sürecek grevle öncelikle federal ve eyalet hükümetleri üzerinde toplu sözleşme görüşmeleri bağlamında baskı oluşturmak istiyor. Sendika, 12 aylık bir süre için, 500 euronun altında olmaması kaydıyla yüzde 10,5'lik bir ücret artışı talep ediyor.

Grev, uluslararası hava trafiği açısından da öneme sahip olan Frankfurt ve Münih havalimanlarının yanı sıra Hamburg, Hannover, Bremen, Dortmund ve Stuttgart'ta da yapıldı. Yer hizmetleri, güvenlik kontrolleri, yolcu taşıma, bakım veya havaalanı itfaiyesi gibi alanlarda çalışanlar greve katıldı.

AFP/TY,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sabah saatlerinde çekilen bu fotoğrafta, Hamburg havalimanı iptal edilen uçuşlar nedeniyle bomboş görünüyor.

Almanya'da hava trafiği felç oldu

Almanya'da hava trafiği felç oldu

Almanya'da havalimanlarındaki güvenlik çalışanlarının grevi nedeniyle ülke genelinde bir kez daha yüzlerce uçuş iptal edildi. Sendika, güvenlik görevlilerinin saat ücretine en az 1 euro zam talep ediyor.
Ekonomi22 Mart 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleri Cumartesi günü toplanacak

Millet İttifakı "Deprem" gündemiyle toplanıyor

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias (solda) 12 Şubat'ta deprem bölgesini ziyaret etti.

Dış politika depremden nasıl etkilenir?

Dış politika depremden nasıl etkilenir?

Politika9 saat önce

Osmaniyeliler Bahçeli’ye tepkili: Geçmiş olsuna bile gelmedi

Osmaniyeliler Bahçeli’ye tepkili: Geçmiş olsuna bile gelmedi

Felaket19 saat önce
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Enkaz kaldırmada çevresel risk uyarısı

Enkaz kaldırmada çevresel risk uyarısı

Doğa ve Çevre23 saat önce
Berlin'de toplanan yardımlar

Avrupa'daki cami ve cemevlerinden 30 milyon euro bağış

Avrupa'daki cami ve cemevlerinden 30 milyon euro bağış

Felaket24 saat önce
Adıyaman'da depremde yıkılmış bir bina

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Deprem: Adıyaman'da son durum nasıl?

Felaket16 Şubat 2023
Gaziantep Nurdağı

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Deprem bölgesinde rant kapısı mı aralanıyor?

Felaket16 Şubat 2023
Ana sayfaya dön