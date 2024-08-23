Almanya'da eyalet seçimleri: Anketlere göre AfD önde

Almanya'da gelecek ay yapılacak üç eyaletteki seçimlerin favorisi olarak aşırı sağcı AfD gösteriliyor. Ancak hiçbir parti AfD ile koalisyona yeşil ışık yakmıyor.

Göç karşıtı söylemleri ile öne çıkan aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD), ülkenin doğusundaki üç eyalette önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerinin favorisi olarak görülüyor.

Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde diğer eyaletlere göre çok daha istikrarlı bir tabanı olan AfD'nin bu eyaletlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'i geride bırakarak birinci parti olması bekleniyor.

Yapılan son anketler AfD'nin Thüringen ve Brandenburg'da en güçlü parti olacağını, Saksonya'da ise CDU ile başa baş bir yarış içinde olduğunu gösteriyor.

Ancak anketlerden çıkan sonuçlara göre AfD'nin tek başına bir hükümet kurması neredeyse imkânsız. Parti hükümeti kurabilmek için koalisyon ortağı bulmak zorunda kalacak. Buna karşın Saksonya ve Thüringen'de iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD ile hiçbir parti koalisyon kurmaya sıcak bakmıyor.

Berlin Hür Üniversitesi'nden siyaset bilimci Julia Reuschenbach AFP haber ajansına yaptığı değerlendirmede, AfD'nin seçimleri önde tamamlayacağı eyalet parlamentolarında hükümet olamasa da alınacak kararlarda etkili olacağını söyledi.

AfD'nin Saksonya ve Brandenburg'da birinci olacağına henüz kesin gözüyle bakmadığını ifade eden Reuschenbach "Bununla birlikte, AfD sadece Thüringen'de en güçlü parti olsa bile, bunun parti için bir dönüm noktası olacağı açıktır" dedi. Siyaset uzmanına göre bu durumda AfD, eyalet parlamentosunda sadece üçte bir sandalyeye sahip olsa bile önemli süreçleri ve kararları bloke edebilecek.

Siyaset bilimci Reuschenbach, üç eyalette yapılacak seçimlerin sonuçlarından ülke geneli için sonuçlar çıkarılmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Ancak elbette AfD'nin seçim zaferleri siyasi arenaya halihazırda olduğundan daha fazla huzursuzluk getirecektir" diye konuştu.

AfD Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde geniş bir seçmen kitlesine sahip. Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

Anketler Thüringen'de AfD'yi işaret ediyor

Thüringen'deki eyalet seçimlerine yaklaşık bir hafta kala AfD son anketlerde de rakiplerinin önündeki pozisyonunu koruyor.

Bu eyalette Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan AfD Forschungsgruppe Wahlen tarafından Cuma günü kamu televizyonu ZDF adına yapılan ankette yüzde 30 oy alırken, onu CDU ve kısa adı BSW olan Sahra Wagenknecht İttifakı (Bu eyalette iktidarda olan Sol Parti'den bir süre önce ayrılan yeni siyasi parti) izledi. Bu sonuca göre seçimden sonra bir koalisyon kurmak da zor olacak. ZDF'nin anketine göre bu Pazar günü seçim yapılsa CDU yüzde 23 oy alacak. Onu yüzde 17 ile BSW ve yüzde 14 ile mevcut Eyalet Başbakan Bodo Ramelow'un liderliğindeki Sol Parti izleyecek. SPD ise yüzde altı oy alacak.

Bu sonuca göre Sol Parti ve SPD ile azınlık koalisyonunda hükümet eden Yeşiller yüzde 4 oy oranı ile seçim barajını aşamayacak ve eyalet parlamentosunda yer alamayacak. Aynı şekilde baraj altında kalan liberal FDP de (Hür Demokrat Parti) artık parlamentoda temsil edilmeyecek.

Infratest dimap enstitüsü tarafından kamu televizyonu ARD için yapılan Perşembe akşamı açıklanan bir ankette de büyük ölçüde benzer sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre AfD yüzde 30, CDU yüzde 23 ve BSW yüzde 17 oranında oya sahip. Sol Parti yüzde 13, SPD ise yüzde 7'de kaldı. Yeşiller ve FDP ise barajı aşamadı.

AfD ağırlıklı olarak göç karşıtı söylemleriyle oy topluyor Fotoğraf: DW

AfD'nin basına giriş yasağına mahkemeden ret

Öte yandan AfD'nin 1 Eylül'de Thüringen eyalet seçiminin yapıldığı akşam Erfurt kentinde düzenlenecek etkinliğe bazı medya şirketlerini ve gazetecileri almama kararı yargıdan döndü.

Erfurt Bölge Mahkemesi partinin basın kuruluşları ve gazeteciler arasında ayırım yapamayacağına hükmetti.

AfD, Spiegel, Welt, Bild ve taz gibi büyük yayın kuruluşlarında çalışan basın mensuplarını akredite etmeyi reddetmişti. Buna karşın bazı yayın kuruluşları akredite edilmişti. Bunun üzerine dışlanan gazeteciler Erfurt Bölge Mahkemesi'nde ortak bir dava açmıştı. AfD'nin karara karşı Thüringen Yüksek Bölge Mahkemesi'ne itiraz hakkı bulunuyor. AfD daha önce de bazı gazetecilerin parti etkinliklerini takip etmesine izin vermemişti.

AFP,KNA,dpa/TY,HT

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