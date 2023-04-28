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Fotoğraf: Wolfgang Maria Weber/imago images
EkonomiAlmanya

Almanya'da enflasyondaki düşüş trendi sürüyor

2 saat önce

Almanya'da Nisan'da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 arttı. Almanya'da Mart'ta düşüşe geçen enflasyon, geçen ay uzun süre sonra ilk kez yüzde 8'in altına inmişti.

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Almanya'da Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Veriler, Almanya'da enflasyonda Mart ayında görülen düşüş trendi Nisan'da da sürdüğüne işaret etti.

Federal İstatistik Dairesi'nin yayımladığı veriler, Almanya'da Nisan'da tüketici fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,2 arttığını ortaya koydu.

Tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,4 arttı.

Almanya'da Mart'ta düşüşe geçen yıllık enflasyon, Ağustos 2022'den beri ilk kez yüzde 8'in altına inmişti. Enflasyon, Mart'ta yüzde 7,4 olarak kaydedilmişti. Enflasyon, Ocak ve Şubat aylarında ise yüzde 8,7'ydi.

Reuters haber ajansı, Almanya'da Nisan ayındaki enflasyon diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle uyum hâle getirilerek hesaplandığında yüzde 7,6'lık orana ulaşıldığını bildirdi. Ajans, bu oranın Mart 2022'den beri yıllık bazda kaydedilen en düşük oran olduğunu belirtti.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 17,2

Gıda fiyatları,Nisan'da yıllık bazda yüzde 17,2 yükseldi. Bu oran Mart'ta yüzde 22,3'tü.

Enerji fiyatları ise yüzde 6,8 arttı. Mart'ta enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3,5'ti.

Hizmet fiyatları geçen ay yıllık bazda yüzde 4,7 yükselirken ev kiralarındaki artış Mart'ta olduğu gibi Nisan'da da yüzde 2 olarak kaydedildi.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Krämer, "Enflasyondaki düşüş bir şekilde Nisan'da da devam etti. Zira gıda fiyatlarındaki artış 1,5 yıldır ilk kez yavaşladı" yorumunda bulundu.

Berenberg Bankası Başekonomisti Holger Schmieding de "Gıda enflasyonunda zirve aşıldı" değerlendirmesinde bulunarak fiyatların artık düşüş trendine girdiğine dikkat çekti.

Federal İstatistik Dairesi, enflasyonla ilgili nihai verileri 10 Mayıs'ta yayımlayacak.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,EC

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