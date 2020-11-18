Almanya'da "Enfeksiyon yasası" meclisten geçti

Almanya'da federal hükümetin, Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası'nda değişiklikler içeren yasa tasarısı, Federal Parlamento ile Eyalet Temsilcileri Meclisi üyeleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemeye yönelik kararların hukuki zeminini güçlendirmesi amaçlanan tasarı Federal Parlamentoda 236 hayır oyuna karşı 415 oyla kabul edildi. Oylamada sekiz milletvekili ise çekimser kaldı. Tasarı, 69 sandalyeli Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden de 49 oyla geçti.

Federal Parlamento'da yapılan oylama öncesinde, kürsüden yaptığı konuşmada tasarıyı savunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemlerini bir kez daha savunarak, kabinenin kriz yönetimine güvenilmesini talep etti. Spahn konuşmasında, artan enfeksiyon sayılarının, hastanelerin yoğun bakım servislerinde er ya da geç "acıların artmasına" neden olduğunu vurguladı.

Gösteriye polis müdahale etti

Berlin'de 200'e yakın gözaltı

Bu arada Almanya'nın başkenti Berlin'de, söz konusu oylama öncesinde yasa tasarısını ve koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için uygulanan önlemleri protesto eden eylemcilere müdahale eden Polis, 200'e yakın göstericiyi gözaltına aldı. Berlin Emniyeti'nden yapılan açıklamada, kısa süreli gözaltılarla birlikte 190'ı aşkın kişinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili net bilgilerin perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Ünlü Brandenburg Kapısı önünde toplanan göstericilere, sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadıkları gerekçesi ile müdahale eden polis eylemcilerin üzerine TOMA'lardan su sıktı.

Polis'ten yapılan açıklamada, göstericilerin arasında çok sayıda çocuk da bulunduğu için tazyikli su sıkılmadığı, göstericilerin "yağmurlama sistemi" ile ıslatıldığı belirtildi. Polis müdahalesinde ayrıca yer yer biber gazı da kullanıldı.

dpa,AFP / ET,TY

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