Almanya'da enerji devi Uniper'i devlet satın aldı

Almanya'da devlet enerji krizi nedeniyle zor durumda olan, ülkenin enerji devi Uniper’in çoğunluk hissesini almaya karar verdi. Fortum ile varılan anlaşmayla, Almanya'nın şirketin yüzde 98,5’ine sahip olması öngörülüyor.

Alman Hükümeti, Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu ülkenin enerji devi Uniper'in çoğunluk hissesini almaya karar verdi. Fortum'un Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Federal Hükümet ile Fortum'un prensipte anlaştığı belirtildi. Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle finansal zorluk yaşayan Uniper'in mali yapısının düzeltilebilmesi için alınan karar kapsamında, Uniper'in sermayesinin 8 milyar euro artırılmasının planlandığı belirtildi. Sermaye artışı ile bağlantılı olarak, Federal Hükümet'in Fortum'un Uniper'deki hisselerini hisse başına 1,70 euro karşılığında almasının planlandığı açıklandı. Hisselerin satın alınmasından sonra ise Alman Hükümeti Uniper'in yüzde 98,5'ine sahip olacak.

Uniper, ülkenin en büyük Rus gazı ithalatçısı konumunda bulunuyor. Rusya'nın gazı kesmesi nedeniyle zor durumda olan enerji grubunu kurtarma paketi olarak devletin ana hissedar olmasına karar verildi. Çarşamba günü Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararla "tüketicilerin gaz tedariğinin garanti altına alınacağı" belirtildi.

dpa, rtr/ AI,EC