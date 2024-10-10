Almanya'da sığınmacı yardımı Türkler ve Suriyelilere gidiyor

Almanya'da sığınma başvurusu yapanlara ödenen yardımlardan en fazla Türkler ve Suriyeliler yararlanıyor. 2023 yılında yaklaşık 523 bin kişiye sığınmacı ödeneği yapıldı.

Federal İstatistik Dairesi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada Almanya'da yaklaşık 522 bin 700 sığınmacıya Sığınma Başvurusu Yapanlara Yönelik Maddi Yardım Yasası (Asylbewerberleistungsgesetz) kapsamında yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde standart ödeme yapıldığı bildirildi.

İstatistik Daire'sinden yapılan açıklamaya göre bu yardımı en fazla alanlar Türkler ve Suriyeliler. Suriye ve Türkiye kökenliler söz konusu yardımdan istifade edenlerin yüzde 15'ini oluşturdu. Afganistanlılar yüzde 11, Iraklılar ise yüzde 8 ile sıralamada yer aldı. Tüm yararlanıcıların yüzde 5'ini ise Ukraynalı sığınmacılar oluşturdu. Ukrayna'da savaştan kaçarak Almanya'ya sığınan yaklaşık 27 bin 500 kişiye sığınmacı yardımı yapıldı.

Sığınmacı başvurusunda bulunanlara yönelik yardımdan yararlananların çoğu yüzde 49'luk oranla Asya kökenli. Yüzde 31'i Avrupa, yüzde 15'i ise Afrika'dan gelen sığınmacılar oluşturuyor.

Söz konusu yardımı alanların sayısı geçen yıl yüzde sekiz oranında arttı.

Almanya'da sığınmacı yardımı alanların sayısı yüzde 8 arttı Fotoğraf: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

İstatistik Dairesi verilerine göre sığınmacı yardımı alanların yüzde 70'i 18 ile 64 yaşları arasındaki sığınmacılar. Bu yaş grubunda bulunanların yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü ise kadın.

Almanya'da ikamet eden ve belirli şartları yerine getiren yabancı uyruklular yardım alma hakkına sahipler. Yaşam için gerekli ihtiyaçları karşılamaya yönelik sağlanan temel destekler standart yardım olarak tanımlanıyor.

Almanya'da standart yardımların yanı sıra, yabancılara hastalık, hamilelik ve doğum durumlarında da özel yardım imkanları sunuluyor. Bu tür yardımlardan 2023 yılında yaklaşık 274 bin 500 kişi yararlanmıştı.

KNA,dpa/TY,BÖ

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