Emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarıldığı Almanya'da emeklilerin yüzde 13'ü çalışıyor. Kimi ekonomik nedenlerle kimi de sosyal yaşamdan kopmamak için çalışmaya devam ediyor.

Alman Emeklilik Kasasının (Deutsche Rentenversicherung) 2023 yılı raporunda yer alan verilere göre ülkede emeklilik yaşı son 20 yılda önemli ölçüde yükseldi.

Buna göre Almanya'da ortalama emekli olma yaşı 64,4. Söz konusu rapor, 2000 yılında 62,3 olan ortalama emeklilik yaşının 2023'te 64,4'e çıktığını ortaya koyuyor.

Almanya'da emekli olma yaşının kademeli olarak 2031 yılına kadar 67'ye çıkarılması emeklilik yaşının yükselmesine yol açıyor. Rapora göre Almanya'da geçen yıl emekliler aylık ortalama bin 102 euro maaş aldı. Ülkede 21 milyon 200 emekli bulunuyor.

Yaklaşık her dört kişiden birinin emekli olduğu Almanya'da erkeklere ortalama bin 348 euro, kadınlara ise 908 euro emekli maaşı ödendi. 2023 yılında emekli kasası 381 milyar euro prim geliri elde ederken, yaklaşık 380 milyar euro ödeme yaptı.

Emeklilerin yüzde 13'ü çalışıyor

Ancak Almanya'da emeklilik yaşına girmek birçok insanı çalışmaktan alıkoymuyor. Yaklaşık her sekiz emekliden biri çalışmaya devam ediyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin mikro nüfus sayımına dayanarak yaptığı araştırmadan çıkan sonuca göre, 65-74 yaş arası emekliler grubunda olanların yüzde 13'ü çalışıyor.

Yüksek eğitim seviyesine sahip emeklilerin çalışma oranı daha düşük eğitim seviyesindekilere göre daha yüksek. Yüksek eğitimli emeklilerin yüzde 18'i, düşük veya orta eğitim seviyesine sahip emeklilerin ise yüzde 10 ve 11'i emekli olduktan sonra da çalışıyor.

Emeklilerin, normal çalışanlara oranla daha az süre çalışmalarının kurala bağlı olduğu ülkede yüzde 40'ı haftada 10 saatten az, yüzde 25'i haftada 10 ila 20 saatten az, yüzde 12'si ise haftada 20 ila 30 saatten az çalışıyor. Yüzde sekizi ise 30 ila 40 saatin altında emekliliğinin dışında bir işten gelir elde ediyor. Emeklilerin üçte birinden azı serbest meslek icra ediyor. Emeklilik çağında çalışmaya devam edenlerin motivasyonlarında ise farklılıklar var.

Emeklilerin yüzde 33'ü maddi zorunluluk nedeniyle çalışmaya devam ettiğini ifade ederken üçte birinden azı işlerinden keyif almalarını sebep olarak gösteriyor. Yaklaşık onda biri ise ya mali açıdan cazip olduğu için ya da eşleri hala çalıştığı için çalışmaya devam ettiğini belirtiyor. Çalışan emeklilerin önemli bir kısmı ise iş arkadaşlarıyla sosyal temaslarını kesmemek için çalışmaya devam ettiğini kaydediyor.

dpa,Reuters / TY,ET

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