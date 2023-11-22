Emekli olan "misafir işçiler" yoksulluk riski altında

Almanya'da yapılan bir araştırma ilk kuşak göçmen işçilerin Alman yaşıtlarına göre daha düşük emekli maaşı aldıklarını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu kesim yoksulluk riski altında.

Almanya'nın yabancı işçi kabulünü resmen durdurmasının 50'inci yılı nedeniyle yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'ya 1960'lı yılların başında "misafir işçi" olarak gelen ilk kuşak göçmenler kendi yaşlarındaki Alman işçilerine kıyasla daha düşük emekli maaşı alıyor.

Mediendienst Integration (Uyum Medya Hizmeti) adlı kuruluş tarafından yapılan araştırmaya göre, 1960'larda ağırlıklı olarak İtalya ve Türkiye gibi ülkelerden gelen işçiler, Almanlar'dan ortalama 280 euro daha az emekli maaşı alıyor. Aynı dönemde ve benzer koşullarda çalışan Alman emekliler ortalama bin 111 euro maaş alırken göçmen işçilerin emekli aylığının ortalama 834 euro olduğu belirlendi.

Araştırma sonuçlarına göre göçmen kadın emeklilerin durumu göçmen erkek emeklilere göre çok daha olumsuz. Göçmen emekliler arasında üçte iki oranına sahip olan kadınların emekli maaşı Alman emeklilerin ortalama maaşının üçte bir oranında daha düşük. Alman kadın emekliler aylık ortalama 899 euro geliri elde ederken bu rakam göçmen kadın emeklilerde ortalama 661 euro olarak hesaplandı.

Söz konusu rakamlar hesaplanırken Alman Emeklilik Sigortası Fonu verileri baz alındı.

Düsseldorf Havalimamında uçak bekleyen "misafir işçiler". (1970) Fotoğraf: bertram/dpa/picture-alliance

Daha az kazandılar, uyumları desteklenmedi

Sosyal araştırmacı Eric Seils'e göre göçmen emeklilerin Alman yaşıtlarına oranla daha düşük emekli aylığı almasının başlıca nedeni Alman meslektaşlarından ortalama olarak daha az kazanmış olmaları.

Seils, "Başlangıçta, düşük ücretlerini fazla mesai yaparak ve ağır çalışma koşulları için verilen primlerle telafi ediyorlardı. Ancak daha sonra, 1970'lerde baş gösteren petrol krizi sırasında, fabrikalarda vasıfsız işçiler olarak işlerini ilk kaybedenler onlar oldu" dedi.

İlk yıllarda göçmen işçilerin Almanya'ya uyumları için yeterli çalışmalar yapılmadığını da kaydeden Seils, dil ve uyum kurslarının düzenlenmediğini belirterek "Günümüzde de daha az emekli maaşı alıyorlar ve yoksulluk riskleri çok daha yüksek" diye konuştu.

İşgücü göçüyle 3,2 milyon kişi geldi

Alman Emeklilik Kasası verilerine göre, Almanya'da yaklaşık 16,5 milyon Alman vatandaşı emekli bulunuyor. İş gücü göçü anlaşması yapılan ülke vatandaşlarından da 360 bin kişiye emekli maaşı ödeniyor. Ancak ilk kuşak göçmen emeklilerin önemli bir kısmı vefat etti.

1960'lı yılların başında başlayan iş gücü göçü sürecinde Almanya'ya aralarında kadın ve çocuğun da bulunduğu yaklaşık 3,2 milyon kişi göç etti. İşçi gereksiniminin sona ermesi nedeniyle alımlar 23 Kasım 1973 tarihinde resmen sonlandırıldı. Bu tarihten sonra Almanya'ya işçi göçü yerine daha çok aile birleşimi ya da eğitim amacıyla göç gerçekleşti. Ancak son yıllarda eleman eksikliği sorunu yeniden ortaya çıktığı için Almanya nitelikli göçmenlere kapılarını açtı.

KNA,DW/TY,HS

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