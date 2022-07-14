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Fotoğraf: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance
PolitikaAlmanya

"Almanya'da doğal gaz fiyatları üçe katlanabilir"

4 saat önce

Almanya'daki Federal Ağ Ajansı Başkanı Müller, doğal gaz için senede 1500 euro ödeyen birinin, ileride 4500 euro vermesinin "çok gerçekçi" olduğunu söyledi.

https://www.dw.com/tr/almanyada-do%C4%9Fal-gaz-fiyatlar%C4%B1n%C4%B1n-%C3%BC%C3%A7e-katlanmas%C4%B1-%C3%A7ok-ger%C3%A7ek%C3%A7i/a-62465223

Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın başkanı Klaus Müller, tüketiciler için doğal gaz fiyatlarının en az üç kat veya daha fazla artabileceği konusunda uyarıda bulunarak, tüketicilere finansal ve teknik önlemler almalarını önerdi. 

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) açıklamalarda bulunan Müller, "Isınma masraflarının faturasını şu anda alanlar için kesintiler daha şimdiden artıyor ve Ukrayna Savaşı'nın sonuçları henüz hesaba katılmıyor bile" dedi. 

"Doğal gaz kullanan müşteriler 2023'ten itibaren kesintilerinin en az üçe katlanacağı konusunda kendilerini hazırlamaları gerekiyor” diyen Müller, halihazırda doğal gaz için senede bin 500 euro ödeyen bir kişinin, ileride 4 bin 500 veya daha fazla vermesinin "çok gerçekçi" olduğunu dile getirdi. Müller, "Borsalarda gazın fiyatı kısmen yedi katına çıktı. Bu kullanıcılara hemen ve bütün hacmiyle yansıtılmayacak, ancak bir şekilde bunun ödenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Faturalar ve kombi için Müller'den önlem önerileri

İnsanların önceden hem teknik hem de finansal olarak gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade eden Federal Ağ Ajansı Başkanı, bu konuda iki mesajının olduğunu ifade etti. Müller, "Öncelikle, ya gönüllü olarak (ısınma için ödediğiniz) kesintiyi artırın ya da her ay kenara bir miktar para koyun, mümkünse ayrı bir hesapta. İkincisi, ev sahibiniz veya hala bulabilirseniz bir tamirci ile ısınmayı optimize etmek için ne yapmanız gerektiği konusunda konuşun" diye konuştu. Almanya'daki kombilerin neredeyse yarısının doğru ayarlanmadığını ifade eden Müller, küçük bir masrafla "büyük bir tasarruf etkisi yaratılabilir" dedi.

Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Müller
Klaus MüllerFotoğraf: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Müller, bir gaz kıtlığı yaşanması halinde hanelerin öncelik sırasında arkalarda kalabileceği yönündeki endişeleri reddederek, "Almanya ve Avrupa'daki yasal durum, özel hanelerin sonuna kadar korunmasını sağlıyor" dedi.

Evlere hiç doğal gaz verilememesi gibi bir senaryonun "Çok gerçekçi olmadığını" kaydeden Müller, en kötü koşullarda Almanya'nın Norveç, Belçika ve Hollanda'daki gaz terminallerinden ve Almanya'nın kuzeyinde deniz kenarında yer alan terminallerden gaz almaya devam edeceğini aktardı.

Kuzey Akım 1'de bakım çalışmaları devam ediyor

Almanya'da yapılan son resmi açıklamalara göre, ülkedeki doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 62 civarında. Rusya, Almanya'ya gelen Rus gazının ana kaynağı olan Kuzey Akım 1 boru hattından aktardığı doğal gaz miktarını Haziran ayında yüzde 60 oranında kısmış, Almanya da bunun üzerine 23 Haziran'da doğal gazda kriz seviyesini 2'ye yükseltmişti.

Kuzey Akım'da senelik olarak yapılan bakım nedeniyle boru hattından gaz akışı 11 Temmuz itibarıyla 10 gün süresince kesilirken, Almanya'da gaz tedariki konusunda endişeli bir bekleyiş hakim. Bunun sebebi, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımlara boru hattından gaz göndermeyerek cevap verebilme ihtimali.

 

AFP,epd / DÇÜ,ET

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