Almanya'da direksiyon başında esrara yasal düzenleme

Almanya'da esrar kullanımı ve kenevir ekimini kısmen yasallaştıran yasanın 1 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından, sürücülere yönelik yeni kuralların uygulanmasına bugünden itibaren başlandı. Yeni düzenleme ile esrarın etkin maddesi olan THC'nin kandaki miktarına ilişkin yasal üst sınır belirlenirken direksiyon başında belirli bir oranda esrar kullanımı da yasallaşmış oluyor.

Konu ile ilgili soruları ve yanıtlarını derledik:

Esrar kullanımında üst sınır ne olacak?

Yeni düzenlemeye göre kasten veya ihmal sonucunda bir mililitre kanda 3,5 nanogram veya daha fazla esrarın etken maddesi THC tespit edilenler, 500 euro para cezası ve bir ay araç sürme yasağı ile karşı karşıya kalacak. Almanya Ulaştırma Bakanlığının uzman komisyonu tarafından belirlenen bu üst sınırın güvenliği tehdit edecek etkinin "uzağında" olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bunun kanda bulunan 0,2 promil alkol ile karşılaştırılabileceğini, ancak riskin arttığı 7 nanogram sınırının çok altında olduğunu belirtiyor.

Kimler için daha katı yasalar uygulanacak?

Esrar kullanımı ile birlikte alkol alanlar direksiyon başına geçtikleri takdirde daha sert cezalarla karşı karşıya kalacak. Kanında THC'nin yanı sıra alkol de olduğu tespit edilenler 500 yerine 1000 euro para cezası ödeyecek ve bir ay boyunca araç kullanmaktan men edilecek.

Ehliyetini yeni almış olanlara alkolde olduğu gibi iki yıl boyunca esrar kullandıktan sonra araç sürmek yasak olacak. 21 yaş altındakiler için de esrar sonrası araç kullanmaya izin yok, ayrıca 250 euro para cezası öngörülüyor.

Direksiyon başında esrar kullanımı daha gevşek bir hale mi geldi?

Bugüne kadar geçerli olan yasalara göre kanda THC bulunması cezai yaptırım ile karşı karşıya kalınabileceği anlamına geliyordu. Bunun için herhangi bir yasal sınır belirlenmemişti. Ancak hukukta bir milimetre kanda 1 nanogram THC tespit edilmesi cezai yaptırım için yeterli sayılıyordu. Uzmanlar ise bu miktarın yükseltilebileceğini, trafik güvenliğini tehdit etmeyeceğini belirtiyordu. Ulaştırma Bakanlığı, yeni düzenlemenin yasal güvence ve hukuki açıdan netlik sağladığını ifade ediyor.

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Özel durumlar için istisnalar var mı?

Esrar kullanımı, esrarın her türlü şekilde, joint, yiyecek ve içecek olarak tüketilmesini kapsıyor. Ancak somut bir hastalığa karşı doktor tarafından yazılan bir ilaç sonucu kanda THC'nin tespit edilmesi istisna olarak kabul ediliyor. Kontrollerin, esrar tüketildiğini tespit için tükürük testi ile yapılması öngörülüyor. Ancak yasada, bir kişinin esrar kullandığına ilişkin belirtiler görülmesi halinde, tükürük testinin sonucu negatif bile olsa kan testi yapılabileceği belirtiliyor.

Direksiyon başındakileri esrar nasıl etkiliyor?

Sarhoşluk veren maddelerin sürüş yeteneğini olumsuz yönde etkilediği, bilinen bir gerçek. Ancak, esrarın etkisi alkolden farklı. Yasa tasarısında, THC için belirlenen üst sınıra yaklaşmanın mümkün olmadığı belirtiliyor. Güvenliği tehdit edebilecek güçlü etkiler, esrar tüketiminden yaklaşık 20 ila 30 dakika sonra ortaya çıkıyor ve üç veya dört saat sonra etkisi kayboluyor. Haftada en fazla bir kez esrar kullananların kanındaki THC yoğunluğu birkaç saat içinde azalıyor. Esrarı daha sık kullananların kanında ise günler hatta haftalar sonra bile THC tespit edilebiliyor.

Yeni düzenleme nasıl yankı buldu?

Polis Sendikası, yeni belirlenen THC sınırının test imkanlarının yetersizliği nedeniyle kontrol edilmesinin mümkün olmadığı eleştirisini getirdi. Sendika, bunun yerine hükümetin alkol ve uyuşturucu madde kullanmadan direksiyon başına geçileceği bir kampanya başlatmasını istedi. Alman otomobil kulübü ADAC ise belirlenen sınırın trafikte güvenliği tehdit etmediği görüşünde. Ancak ADAC, yanlış bir algı oluşmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulunarak, "Esrar içen araç kullanamamalı" diyor.

dpa/JD, BK

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