Almanya'da devlet memurlarına 40 bin bilgisayar

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti, bünyesinde görevli personelin pandemi döneminde evlerinden çalışabilmeleri için 40 bin 728 bilgisayar satın aldı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) konuyla ilgili soru önergesini cevaplayan federal hükümet, mart-eylül ayları arasında gercekleşen satın alımlarda desktop, dizüstü bilgisayar ve tabletler için 93,5 milyon euro harcamada bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili soru önergesini yönelten Hür Demokrat Parti'li milletvekili Katharina Willkomm, hükümetin çok kısa zaman diliminde evden çalışmayı mümkün kılacak bu adımını olumlu bulduğunu belirtirken, okullardaki dijitalleşme sürecinin ise yavaş ilerlediği eleştirisinde bulundu.

Koalisyonda "Evden çalışma" tartışması

Öte yandan Homeoffice olarak adlandırılan evden çalışmanın koronavirüs pandemisi döneminde yaygınlaşması üzerine Federal Çalışma Bakanı, Sosyal Demokrat Parti üyesi Hubertus Heil, evden çalışmanın yasal düzelemeyle güvence altına alınan bir hak olması için harekete geçti. Bakan Heil, tam zamanlı çalışan herkesin görevin uygun olması ve işletme sebepli engeller bulunmaması halinde, senede 24 iş günü evden çalışabilmesini öngören bir yasal düzenleme taslağı hazırladı.

Heil'in bu planına en sert eleştiri işveren birlikleri ile federal hükümette bulunan büyük koalisyonun küçük ortağından geldi. Pandemiyle birlikte Homeoffice'in zaten var olan bir uygulama olduğunun görüldüğünü savunan CSU Genel Sekreteri Markus Blume, evden çalışmanın hak olması üzerinde değil, yaygınlaştırılması konusuna odaklanılması gerektiğini savundu.

Video izle 08:52 Paylaş Evden çalışmak: “Ulaşılabilirliğimiz gereğinden fazla arttı” E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3fdcs Evden çalışmak: “Ulaşılabilirliğimiz gereğinden fazla arttı”

Heil'in önerisine başbakanlık dairesinin de sıcak bakmadığı bildiriliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, çarşamba günkü basın toplantısında müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Detay vermekten ise kaçındı.

Almanya'da yapılan araştırmalar, Homeoffice tipi çalışmanın pandeminin ilk döneminde üçte bir oranında arttığını ortaya koydu. Bu dönemde evden çalışanlarının yarısının ise ilk kez böyle bir tecrübe edindiği açıklandı. Araştırmalara katılanların büyük bir kesimi pandeminden sonra da zaman zaman evden çalışmayı istediğini dile getiriyor.

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe